Главные кинопремьеры 2026 года: на что стоит пойти в кино

Фрагмент из фильма "Одиссея".

Казалось бы, нас уже трудно удивить, но 2026 год доказывает, что еще есть чего ждать. Киноиндустрия готовит ряд премьер, которые заставляют бронировать билеты за несколько недель до релиза, потому что пропустить их просто невозможно.

Лучшие фильмы и ожидаемые премьеры 2026 года

"Любит не любит"

Ромком от A24 с Зендеей и Робертом Паттинсоном — это не просто история любви, а настоящее испытание для счастливой пары. Во время подготовки к свадьбе они сталкиваются с неожиданными поворотами, которые превращают их идеальную неделю в настоящий хаос. Здесь будет и смех, и щемящие моменты — словом, все, что любят фанаты романтических комедий.

"Игра в прятки: Я иду искать"

Хоррор-сага возвращается. Грейс (Самара Уивинг) выжила после кровавых событий предыдущей части, но покой ее продлится недолго. На сцену выходит ее сестра Фейт (Кэтрин Ньютон), и теперь выжить может только одна из них. Добавьте к этому борьбу за Верховное место Совета, смертельные испытания и интриги четырех могущественных семей — и вы получите настоящую охоту, где ставки очень высоки.

"Дьявол носит Prada 2"

Модный Нью-Йорк снова оживает на экране. Почти двадцать лет спустя Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются на "Подиум". Старые герои, новые вызовы и целый калейдоскоп ярких персонажей. Режиссер Дэвид Фрэнкел и сценарист Алайн Брош МакКенна снова объединились, чтобы показать нам, как изменилась жизнь в мире высокой моды и амбиций.

"Сезон охоты 2"

Комедия о войне с соседями продолжается. Симон и Аделаида наслаждаются спокойной жизнью в деревне, но появляется новый сосед — амбициозный сын бывшего президента клуба охотников. Его любимая забава — королевская охота на лошадях с собаками. Как результат, сельский покой мгновенно превращается в настоящий хаос.

"Одиссея"

Кристофер Нолан снова удивляет. Его новый фильм — мифологический эпик, который снимали в разных уголках мира. Гомеровы приключения оживают на экране, и теперь зрители смогут ощутить все величие и масштаб "Одиссеи" в формате, который до сих пор не видел ни один киноман.

