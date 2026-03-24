Головні кінопрем'єри 2026 року: на що варто піти в кіно

Фрагмент з фільму "Одіссея". Кадр з відео

Здавалося б, нас вже важко здивувати, але 2026 рік доводить, що є на що чекати. Кіноіндустрія готує низку прем’єр, які змушують бронювати квитки за кілька тижнів до релізу, бо пропустити їх просто неможливо.

Новини.LIVE розповість про них більше.

Читайте також:

Найкращі фільми та очікувані прем'єри 2026 року

"Любить не любить"

Ромком від A24 із Зендеєю та Робертом Паттінсоном — це не просто історія кохання, а справжнє випробування для щасливої пари. Під час підготовки до весілля вони стикаються з несподіваними поворотами, що перетворюють їхній ідеальний тиждень на справжній хаос. Тут буде і сміх, і щемливі моменти — словом, усе, що люблять фанати романтичних комедій.

"Гра в хованки: Я йду шукати"

Горор-сага повертається. Ґрейс (Самара Вівінґ) вижила після кривавих подій попередньої частини, але спокій її триватиме недовго. На сцену виходить її сестра Фейт (Кетрін Ньютон), і тепер вижити може лише одна з них. Додайте до цього боротьбу за Верховне місце Ради, смертельні випробування та інтриги чотирьох могутніх родин — і ви отримаєте справжнє полювання, де ставки дуже високі.

"Диявол носить Prada 2"

Модний Нью-Йорк знову оживає на екрані. Майже двадцять років потому Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі повертаються до "Подіуму". Старі герої, нові виклики і цілий калейдоскоп яскравих персонажів. Режисер Девід Френкел та сценаристка Алайн Брош МакКенна знову об’єдналися, щоб показати нам, як змінилося життя у світі високої моди та амбіцій.

"Сезон полювання 2"

Комедія про війну з сусідами продовжується. Симон та Аделаїда насолоджуються спокійним життям у селі, але з’являється новий сусід — амбітний син колишнього президента клубу мисливців. Його улюблена забава — королівське полювання на конях із собаками. Як результат, сільський спокій миттєво перетворюється на справжній хаос.

"Одіссея"

Крістофер Нолан знову дивує. Його новий фільм — міфологічний епік, який знімали у різних куточках світу. Гомерові пригоди оживають на екрані, і тепер глядачі зможуть відчути всю велич і масштаб "Одіссеї" у форматі, який досі не бачив жоден кіноман.

Раніше ми писали про дуже захопливу новинку від знаменитого Гая Річі, в якому знялись легендарні актори. Завдяки цього фільм вже отримав масу позитивних відгуків.

Також ми повідомляли, що планується "14 друзів Оушена". Фанатам пообіцяли, що до ролі харизматичного Денні Оушена планує повернутися Джордж Клуні.