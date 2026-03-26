Головна Кіно Культові фільми Гая Річі: 3 стрічки з високими рейтингами

Культові фільми Гая Річі: 3 стрічки з високими рейтингами

Дата публікації: 26 березня 2026 19:07
Культові фільми Гая Річі: 3 стрічки з високими рейтингами
Фрагмент з фільму "Шерлок Холмс". Кадр з відео

Мабуть, немає людини, яка б не любила кіно і не чула про Гая Річі. Його фільми завжди вирізняються динамічним сюжетом, харизматичними героями та унікальним кримінальним гумором. Якщо хочете поринути у світ яскравих гангстерів, несподіваних поворотів та блискучих діалогів — вам точно до Гая Річі.

Новини.LIVE розповість про кілька стрічок, що варті уваги. 

Найкращі фільми Гая Річі, які не можна пропустити

"Великий куш"

Цей фільм 2000 року — справжній шедевр гангстерської комедії. Історія про діаманти, підпільні бої та неймовірно колоритних персонажів. Одну з головних ролей виконав легендарний Бред Пітт, а стрічка досі займає одну з топових позицій у рейтингах IMDb і має 8.2 з 10. Якщо шукаєте легку, але водночас продуману кримінальну історію — "Великий куш" буде ідеальним вибором.

"Карти, гроші, два стволи"

Читайте також:
Перший повнометражний фільм Гая Річі 1998 року справив справжній фурор і до сьогодні залишається класикою чорної комедії. Це історія про лондонських пройдисвітів, гроші, борги та стволи, яку можна сміливо порівнювати з "Кримінальним чтивом" Квентіна Тарантіно. На IMDb стрічка має 8,1 бала, а глядачі та критики хвалять її за динаміку та непередбачувані повороти сюжету.

"Шерлок Холмс"

Фільм 2009 року розповідає класичну історію про всесвітньо відомого детектива, але в новому, по-справжньому кінематографічному виконанні. Тут є і яскравий екшен, і хитро закручені розслідування, і динаміка, яка змушує дивитися не відриваючись. Рейтинг IMDb — 7,5. Перед Шерлоком і Ватсоном постає випробування, здатне кинути виклик навіть найрозумнішим умам Лондона.

Раніше ми писали про кращі фільми з Леонардо Ді Капріо, що варто подивитися. Видання Новини.LIVE виділило чотири стрічки, які, мабуть, бачили більшість і не один раз. Серед них них і культовий "Титанік". 

Також ми повідомляли, на що можна піти в кіно у 2026 році. У Новини.LIVE розповіли про головні кінопрем'єри, які не не варто пропустити. Представлені фільми в різних жанрах.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
