Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Кіно Епічні та захопливі: 4 найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо

Епічні та захопливі: 4 найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 14:41
Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одна битва за іншою". Кадр з відео

Американський актор Леонардо Ді Капріо вміє перевтілюватися у будь-які ролі. Від закоханого юнака до хитромудрого фінансиста — його фільми показують, як змінювалася його кар’єра і як глибоко він вживається у персонажів.

Новини.LIVE зібрали добірку найцікавіших стрічок з його участю, які точно варті перегляду.

Культові фільми з Леонардо Ді Капріо

"Титанік" (1997)

Цей фільм Джеймса Камерона став легендою. Історія кохання Роуз і Джека розгортається на борту величезного лайнера, який вирушає у свій фатальний рейс через Північну Атлантику. Це не просто драма про корабельну катастрофу — це історія про відчайдушні почуття, мужність і вибір між життям і любов’ю. Лео в ролі Джека показав всю щирість, простоту і сміливість свого героя, завдяки чому сцени з ним досі запам’ятовуються глядачам.

"Острів проклятих" (2010)

У психологічному трилері Мартіна Скорсезе Ді Капріо грає федерального маршала, який разом з напарником приїжджає на ізольований острів у Массачусетсі. Там розслідують зникнення пацієнтки лікарні для душевнохворих злочинців. У цьому фільмі Лео довів, що може грати не тільки пристрасних романтичних героїв, а й людей, яким доводиться протистояти власним страхам.

"Вовк з Волл-стріт" (2013)

Цей фільм — яскрава біографічна драма, заснована на мемуарах нью-йоркського брокера Джордана Белфорта. Леонардо в ролі Белфорта — справжній маг фінансів і вечірок. Він живе у світі грошей, слави та нескінченних розваг, майстерно обводячи всіх навколо пальця. Але за цим блиском приховані злочини і падіння, і глядач спостерігає за всім, не відводячи погляду. 

"Одна битва за іншою" (2025)

Нова чорна комедія Пола Томаса Андерсона отримала схвальні відгуки критиків і 6 статуеток на Оскар-2026. Лео в цьому фільмі грає колишнього хіпі і революціонера Боба Фергюсона, який після 16 років спокійного життя змушений зібрати стару команду, щоб врятувати доньку, викрадену давнім ворогом. 

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації