Епічні та захопливі: 4 найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одна битва за іншою". Кадр з відео

Американський актор Леонардо Ді Капріо вміє перевтілюватися у будь-які ролі. Від закоханого юнака до хитромудрого фінансиста — його фільми показують, як змінювалася його кар’єра і як глибоко він вживається у персонажів.

Новини.LIVE зібрали добірку найцікавіших стрічок з його участю, які точно варті перегляду.

Реклама

Читайте також:

Культові фільми з Леонардо Ді Капріо

"Титанік" (1997)

Реклама

Цей фільм Джеймса Камерона став легендою. Історія кохання Роуз і Джека розгортається на борту величезного лайнера, який вирушає у свій фатальний рейс через Північну Атлантику. Це не просто драма про корабельну катастрофу — це історія про відчайдушні почуття, мужність і вибір між життям і любов’ю. Лео в ролі Джека показав всю щирість, простоту і сміливість свого героя, завдяки чому сцени з ним досі запам’ятовуються глядачам.

"Острів проклятих" (2010)

Реклама

У психологічному трилері Мартіна Скорсезе Ді Капріо грає федерального маршала, який разом з напарником приїжджає на ізольований острів у Массачусетсі. Там розслідують зникнення пацієнтки лікарні для душевнохворих злочинців. У цьому фільмі Лео довів, що може грати не тільки пристрасних романтичних героїв, а й людей, яким доводиться протистояти власним страхам.

"Вовк з Волл-стріт" (2013)

Цей фільм — яскрава біографічна драма, заснована на мемуарах нью-йоркського брокера Джордана Белфорта. Леонардо в ролі Белфорта — справжній маг фінансів і вечірок. Він живе у світі грошей, слави та нескінченних розваг, майстерно обводячи всіх навколо пальця. Але за цим блиском приховані злочини і падіння, і глядач спостерігає за всім, не відводячи погляду.

"Одна битва за іншою" (2025)

Нова чорна комедія Пола Томаса Андерсона отримала схвальні відгуки критиків і 6 статуеток на Оскар-2026. Лео в цьому фільмі грає колишнього хіпі і революціонера Боба Фергюсона, який після 16 років спокійного життя змушений зібрати стару команду, щоб врятувати доньку, викрадену давнім ворогом.

Раніше ми писали про те, який фільм з Крісом Гемсвортом вийшов у 2026 році. Як повідомляє Новини.LIVE, "Шлях до злочину" — це кримінальна новинка, яку вже позитивно оцінили тисячі глядачів. В ньому також знялась Геллі Беррі.

Також ми повідомляли про кращі фільми з акторкою Сандрою Буллок. Видання Новини.LIVE зібрало добірку з чотирьох історій, які стали найбільш популярними.