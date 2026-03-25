Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Эпические и захватывающие: 4 лучших фильма с Леонардо Ди Каприо

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 14:41
Леонардо Ди Каприо в фильме "Одна битва за другой". Кадр из видео

Американский актер Леонардо Ди Каприо умеет перевоплощаться в любые роли. От влюбленного юноши до хитроумного финансиста — его фильмы показывают, как менялась его карьера и как глубоко он вживается в персонажей.

Новини.LIVE собрали подборку самых интересных лент с его участием, которые точно стоят просмотра.

Читайте также:

Культовые фильмы с Леонардо Ди Каприо

"Титаник" (1997)

Этот фильм Джеймса Камерона стал легендой. История любви Роуз и Джека разворачивается на борту огромного лайнера, который отправляется в свой роковой рейс через Северную Атлантику. Это не просто драма о корабельной катастрофе — это история об отчаянных чувствах, мужестве и выборе между жизнью и любовью. Лео в роли Джека показал всю искренность, простоту и смелость своего героя, благодаря чему сцены с ним до сих пор запоминаются зрителям.

"Остров проклятых" (2010)

В психологическом триллере Мартина Скорсезе Ди Каприо играет федерального маршала, который вместе с напарником приезжает на изолированный остров в Массачусетсе. Там расследуют исчезновение пациентки больницы для душевнобольных преступников. В этом фильме Лео доказал, что может играть не только страстных романтических героев, но и людей, которым приходится противостоять собственным страхам.

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Этот фильм — яркая биографическая драма, основанная на мемуарах нью-йоркского брокера Джордана Белфорта. Леонардо в роли Белфорта — настоящий маг финансов и вечеринок. Он живет в мире денег, славы и бесконечных развлечений, мастерски обводя всех вокруг пальца. Но за этим блеском скрыты преступления и падения, и зритель наблюдает за всем, не отводя взгляда.

"Одна битва за другой" (2025)

Новая черная комедия Пола Томаса Андерсона получила восторженные отзывы критиков и 6 статуэток на Оскар-2026. Лео в этом фильме играет бывшего хиппи и революционера Боба Фергюсона, который после 16 лет спокойной жизни вынужден собрать старую команду, чтобы спасти дочь, похищенную давним врагом.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации