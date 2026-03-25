Эпические и захватывающие: 4 лучших фильма с Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо в фильме "Одна битва за другой". Кадр из видео

Американский актер Леонардо Ди Каприо умеет перевоплощаться в любые роли. От влюбленного юноши до хитроумного финансиста — его фильмы показывают, как менялась его карьера и как глубоко он вживается в персонажей.

Новини.LIVE собрали подборку самых интересных лент с его участием, которые точно стоят просмотра.

Культовые фильмы с Леонардо Ди Каприо

"Титаник" (1997)

Этот фильм Джеймса Камерона стал легендой. История любви Роуз и Джека разворачивается на борту огромного лайнера, который отправляется в свой роковой рейс через Северную Атлантику. Это не просто драма о корабельной катастрофе — это история об отчаянных чувствах, мужестве и выборе между жизнью и любовью. Лео в роли Джека показал всю искренность, простоту и смелость своего героя, благодаря чему сцены с ним до сих пор запоминаются зрителям.

"Остров проклятых" (2010)

В психологическом триллере Мартина Скорсезе Ди Каприо играет федерального маршала, который вместе с напарником приезжает на изолированный остров в Массачусетсе. Там расследуют исчезновение пациентки больницы для душевнобольных преступников. В этом фильме Лео доказал, что может играть не только страстных романтических героев, но и людей, которым приходится противостоять собственным страхам.

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Этот фильм — яркая биографическая драма, основанная на мемуарах нью-йоркского брокера Джордана Белфорта. Леонардо в роли Белфорта — настоящий маг финансов и вечеринок. Он живет в мире денег, славы и бесконечных развлечений, мастерски обводя всех вокруг пальца. Но за этим блеском скрыты преступления и падения, и зритель наблюдает за всем, не отводя взгляда.

"Одна битва за другой" (2025)

Новая черная комедия Пола Томаса Андерсона получила восторженные отзывы критиков и 6 статуэток на Оскар-2026. Лео в этом фильме играет бывшего хиппи и революционера Боба Фергюсона, который после 16 лет спокойной жизни вынужден собрать старую команду, чтобы спасти дочь, похищенную давним врагом.

