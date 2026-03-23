КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Главная Кино Премьера с лучшими актерами: вы не захотите это пропустить

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 19:24
Главная героиня сериала "Река Мадисон". Кадр из видео

Когда встречаются звезды первой величины и сценарий, который держит в напряжении от первой до последней минуты, результат неизбежно становится событием года. Речь пойдет о новом сериале "Река Мадисон" (The Madison) — спин-офф легендарного "Йеллоустоуна" от Тейлора Шеридана, который вышел на Paramount+ 14 марта 2026 года.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Почему сериал "Река Мадисон" стоит внимания

Этот проект уже успел привлечь внимание критиков и неудивительно. Здесь нет банальных сюжетных ходов. После того, как привычная жизнь семьи окончательно разрушается, они вынуждены уехать из Нью-Йорка туда, где нет суеты и шума — в долину реки Мадисон в Монтане. Здесь их встречает сдержанная тишина и ощущение изоляции, которое не дает спрятаться от собственных мыслей. Сначала это должно было стать убежищем, местом, где они смогут оправиться от боли. Но жизнь, как всегда, имеет свои планы.

Каждый член семьи пытается пережить случившеюся трагедию по-своему. Кто-то убегает в одиночество, кто-то стремится к разговорам, ища ответы на давно мучающие вопросы. Случайные разговоры, давно забытые воспоминания и маленькие моменты прошлого начинают появляться на поверхности, заставляя их смотреть друг другу в глаза и по-новому осознавать, кем они являются друг для друга.

Чем дольше они остаются в горах и долинах, тем очевиднее, что они рискуют потерять друг друга. И перед ними встает главный вопрос: как сохранить семью, когда прошлое не отпускает, а будущее еще не определено?

Состав актеров в сериале впечатляет: Мишель Пфайффер, Бо Гарретт, Эль Чепмен, Патрик Джей Адамс, Амайя Миллер, Алайна Поллак, Кевин Зегерс, Ребекка Спенс, Бен Шнетцер и Даниэль Васинова. Каждый из них добавляет собственной глубины персонажам и делает историю еще более живой и увлекательной.

Если любите сериалы, которые не только развлекают, но и заставляют задуматься, "Река Мадисон" точно для вас.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
