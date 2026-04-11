Головна Кіно Які фільми зараз найпопулярніші серед глядачів

Які фільми зараз найпопулярніші серед глядачів

Дата публікації: 11 квітня 2026 17:30
Найпопулярніші фільми серед глядачів: що дивляться у 2026 році
Фрагмент з фільму "Проєкт Аве Марія". Кадр з відео

Є такі фільми, про які говорять ще до прем’єри або після перших трейлерів, або завдяки гучним іменам у касті. Ми переглянули рейтинги та тренди на "КіноБазі" і зібрали кілька стрічок, які зараз найчастіше обговорюють.

Новини.LIVE відібрав ще й ті, що вже можна подивитись.

Кращі фільми 2026 року, що актуальні зараз

"Любить не любить"

IMDb: 7.5/10

Ця історія починається як класична романтична комедія, але швидко йде трохи в інший бік. Щаслива пара готується до весілля, усе ніби ідеально — аж поки не стається те саме "щось", що змінює їхні плани. І тут уже не про сукню чи ресторан, а про те, чи витримає їхнє кохання справжню перевірку. Зендея та Роберт Паттінсон тут у головних ролях.

"Проєкт Аве Марія"

IMDb: 8.4/10

Фільм, який більше про напругу і людську кмітливість, ніж про звичайну фантастику. Учитель Райланд Ґрейс прокидається сам у космосі й не пам’ятає, як він там опинився. Поступово пазл складається: він — частина місії, від якої залежить існування людства. І, чесно кажучи, найбільше тут чіпляє не масштаб, а те, як одна звичайна людина раптом стає останнім шансом для всіх.

"Супер Маріо: Галактика"

IMDb: 9.1/10

Тут усе легше й яскравіше. Анімаційне продовження історії Маріо знову занурює у знайомий ігровий всесвіт, але вже з більшим розмахом і новими пригодами.

Після успіху першого фільму творці явно не стали зменшувати планку — навпаки, додали ще більше динаміки, гумору, за який глядачі й полюбили франшизу.

"Аватар: Вогонь і Попіл"

IMDb: 7.4/10

Джеймс Кемерон знову повертає нас на Пандору — в окремий світ, у який цікаво погрузитися. Цього разу історія продовжує шлях Джейка Саллі та Нейтирі, але ставки стають ще вищими. Тут уже не просто про боротьбу, а про виживання, родину і вибір, який доводиться робити, коли все навколо починає руйнуватися.

Раніше ми писали про те, які фільми отримали рекордну кількість номінацій на Оскар-2026. Картини, що найбільше вразили кінокритиків сюжетом та акторською грою.

Також Новини.LIVE повідомляли про кращі фільми від культового режисера Гая Річі. Відібрали для вас стрічки з найвищим рейтингом.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
