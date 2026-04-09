Українське кіно серед номінантів Emmy Awards 2026: що відомо

Фрагмент з фільму "2000 метрів до Андріївки". Кадр з відео

Український фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова зробив справжній фурор на світовій кіноарені. Після того, як стрічку оминули на "Оскарі", тепер вона отримала заслужене визнання — її відзначили одразу в шести номінаціях престижної премії Emmy Awards 2026.

Який український фільм відзначили на Emmy Awards 2026

Фільм, який раніше приніс Мстиславу Чернову славу завдяки оскароносній стрічці "20 днів у Маріуполі", цього разу був помічений у США як у головних, так і в технічних категоріях. Конкуренція була величезною: понад 2000 заявок з усього світу. І серед них саме українська робота вразила журі. Стрічка потрапила до номінацій:

Найкращий документальний фільм

Найкращий документальний фільм про сучасні події

Найкращий сценарій

Найкраща режисерська робота

Найкраща операторська робота

Найкращий монтаж

Сюжет фільму переносить глядача на лінію фронту. Мстислав Чернов разом із фотографом Олександром Бабенком супроводжують взвод бійців 3-ї окремої штурмової бригади, що рухається крізь укріплений ліс, аби звільнити Андріївку — невеличке село за десять кілометрів від Бахмута, яке стало ареною запеклих боїв під час осіннього контрнаступу.

Від омріяного визволення військових відділяють лише два кілометри лісосмуги, нашпигованої мінами й частково зайнятої ворогом. Солдати, які ще нещодавно жили цивільним життям, метр за метром виборюють територію, щоб повернути її Україні. Майже вся округа замінована, а саме село майже повністю зруйноване. Камера показує будні військових в окопах, виснажливі бої за стратегічно важливий плацдарм і неймовірну витримку людей, які ризикують життям заради країни.

Церемонія вручення Emmy Awards 2026 відбудеться 27 та 28 травня в Нью-Йорку. І, якщо судити за успіхом "2000 метрів до Андріївки", українське кіно має всі шанси отримати новий тріумф на світовому рівні.

