Украинское кино среди номинантов Emmy Awards 2026: что известно

Фрагмент из фильма "2000 метров до Андреевки". Кадр из видео

Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова произвел настоящий фурор на мировой киноарене. После того, как ленту обошли на "Оскаре", теперь она получила заслуженное признание — ее отметили сразу в шести номинациях престижной премии Emmy Awards 2026.

Какой украинский фильм отметили на Emmy Awards 2026

Фильм, который ранее принес Мстиславу Чернову славу благодаря оскароносной ленте "20 дней в Мариуполе", на этот раз был замечен в США как в главных, так и в технических категориях. Конкуренция была огромной: более 2000 заявок со всего мира. И среди них именно украинская работа поразила жюри. Лента попала в номинации:

Лучший документальный фильм

Лучший документальный фильм о современных событиях

Лучший сценарий

Лучшая режиссерская работа

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Сюжет фильма переносит зрителя на линию фронта. Мстислав Чернов вместе с фотографом Александром Бабенко сопровождают взвод бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, который движется сквозь укрепленный лес, чтобы освободить Андреевку — небольшое село в десяти километрах от Бахмута, которое стало ареной ожесточенных боев во время осеннего контрнаступления.

От желанного освобождения военных отделяют всего два километра лесополосы, нашпигованной минами и частично занятой врагом. Солдаты, которые еще недавно жили гражданской жизнью, метр за метром отвоевывают территорию, чтобы вернуть ее Украине. Почти вся округа заминирована, а само село почти полностью разрушено. Камера показывает будни военных в окопах, изнурительные бои за стратегически важный плацдарм и невероятную выдержку людей, которые рискуют жизнью ради страны.

Церемония вручения Emmy Awards 2026 состоится 27 и 28 мая в Нью-Йорке. И, если судить по успеху "2000 метров до Андреевки", украинское кино имеет все шансы получить новый триумф на мировом уровне.

Ранее мы писали о том, какие украинские сериалы о врачах имеют миллионы зрителей. Если вы видели "Материнский инстинкт" и вам понравилась картина, то есть похожие сериалы, которые можно посмотреть.

Также Новини.LIVE сообщали об украинской комедии, на которую стоит сходить в кино. Проект "Родственники" уже привлек немало внимания.