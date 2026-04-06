Нові ролі Зендеї у 2026 році: що подивитися з акторкою

Зендея у серіалі "Ейфорія". Кадр з відео

Цей 2026-й уже встигли неофіційно охрестити роком Зендея і, чесно кажучи, не дарма. Адже вона буквально всюди на екранах. І що цікаво: кожен її проєкт звучить як подія, яку складно ігнорувати.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Deadline.

Які новини з Зендеєю подивитись у 2026

Варто почато з "Любить не любить" — камерного, трохи дивного, але дуже емоційного фільму від A24, де Зендея грає разом із Робертом Паттінсоном. В центрі історії заручена пара, яка готується до весілля — але один момент усе змінює. Судячи з відгуків, це якраз той випадок, коли після титрів хочеться ще трохи посидіти і подумати.

А вже за кілька днів акторку можна буде побачити у вже знайомій їй ролі, яка колись зробила її ще ближчою до глядачів. Мова про третій сезон "Ейфорія". Ру знову на екрані, і, якщо вірити інсайдам, цей сезон може стати фінальним. Тут усе як ми любимо: складні теми, непрості рішення і герої.

Літо обіцяє ще одну новинку з Зендеєю. У липні виходить "Одіссея" від Крістофера Нолана і це вже звучить як щось масштабне. У касті зʼявиться справжній зірковий десант: Енн Гетевей, Метт Деймон, Шарліз Терон. І так, Зендея теж в їх числі.

І майже одразу після цього — новий розділ у супергеройській історії. "Людина-паук: Новий день" повертає на екран Пітера Паркера у виконанні Том Холланда та Ем-Джей. Але є нюанс, адже вона його не пам’ятає. І саме ця деталь, чесно, інтригує навіть більше, ніж екшен.

А під кінець року — велике завершення історії. Очікується "Дюна: Частина третя" від Дені Вільнева. Чані у виконанні Зендеї — це вже не просто другорядна героїня, а важлива частина всього наративу. І це ще не все.

У планах біографічний фільм про Ронні Спектор під робочою назвою "Be My Baby", де Зендея має зіграти головну роль. А ще пізніше вона має озвучити персонажа у пʼятій частині про Шрека. Так, навіть у анімації вона вже є. Якщо коротко, то це дуже насичений рік на премʼєри для Зендеї.

