Фільми на реальних подіях, що розповідають про сильних жінок

Сцена з фільму "Дика". Кадр з відео

Історія часто забуває про тих, чиї ідеї та сміливість змінювали світ. До речі, саме жінки не раз ставали рушійною силою змін — ламали стереотипи і надихали цілу націю. За такими легендарними історіями зняли чимало фільмів та серіалів.

Новини.LIVE зібрали кілька фільмів, які показують, що справжня сила жінки не вимірюється лише впливом чи статусом.

Читайте також:

Фільми про легендарних жінок

"Ерін Брокович" (2000)

Ерін Брокович — одинока мати трьох дітей, яка знала, що життя не балує легкими шляхами. Влаштувавшись на роботу у невелику юридичну фірму, вона навіть не підозрювала, що саме цей крок змінить її життя та долю сотень інших людей. Її відвертість, чарівність і готовність боротися за справедливість допомагають перетворити випадкову роботу на справжню місію. Цей фільм нагадує, що навіть одна людина, яка не боїться діяти, може змінити світ.

"Дика" (2014)

Шеріл Стрейд переживає розлучення та втрату матері — і світ навколо здається порожнім і ворожим. У пошуку себе вона вирушає наодинці у подорож довжиною 1100 миль Тихоокеанською стежкою. Кожен крок стає не просто фізичним випробуванням, а шляхом до внутрішнього очищення, до відновлення себе. Фільм показує, що справжня сила — це не уникати труднощів, а йти через них, незважаючи на страх і втому.

"Колетт" (2018)

Молода Сідоні-Габріель переїжджає з провінції у Париж, влаштовується у світ творчої богеми і швидко розуміє, що успіх її чоловіка насправді не його власний. У тіні чужих досягнень Колетт створює свій роман, який стає сенсацією, хоча спершу його публікують під чоловіковим іменем. Вона не лише виборює власне місце у літературі, а й доводить, що жінка може бути голосом покоління, якщо наважиться говорити правду і йти своїм шляхом.

"Кабміні" (2024)

Франческа Кабріні, італійська іммігрантка, стикається з бідністю, хворобами та безправ’ям у Нью-Йорку. Коли вона бачить дітей-сиріт, які живуть у жахливих умовах, Франческа вирушає у небезпечну подорож, щоб достукатися до мера міста і забезпечити їм житло та медичну допомогу. Її історія — це доказ того, що сила жінки вимірюється не статусом, а готовністю діяти навіть тоді, коли здається, що шансів немає.

