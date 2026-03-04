3 фільми від культових режисерів усіх часів — їх має подивитися кожен

Фрагменти з фільму "Бійцівський клуб". Колаж: Новини.LIVE

У світі сучасного кіно є режисери, чиї імена самі по собі вже обіцяють щось більше, ніж просто черговий розважальний фільм. Коли за камеру береться майстер, глядач очікує глибини, несподіваних поворотів і історій, які залишають слід у душі.

Новини.LIVE вирішили згадати три стрічки, що стали знаковими завдяки своїм творцям.

Фільми від режисерів, яких знає кожен

Квентін Тарантіно — "Кримінальне чтиво", 1994

Цей фільм cтав класикою, яка перевернула уявлення про кримінальний жанр. Він поєднує три історії, що переплітаються між собою. Ми бачимо Вінсента і Джулса, завдання яких забрати боржок в одного з клієнтів. На прохання їх боса, Марселласа Воллеса. Але навіть у світі злочинів і насильства є місце філософії — діалоги героїв сповнені гумору, роздумів про життя.

Тут же історія про Мію, дружину Воллеса, що пережила передозування, і про Бутча — боксера, який повинен був програти бій, але вирішує чинити по-своєму. Цей фільм змушує сміятися, дивуватися і одночасно замислюватися про життя.

Террі Гілліам — "Дванадцять мавп", 1995

Уявіть майбутнє, в якому вірус знищив майже все населення Землі. Люди, що вижили, змушені жити в страху та хаосі. Саме тоді головного героя відправляють у минуле, щоб він знайшов ключ до порятунку людства. Це не просто науково-фантастична історія — це фільм про пам’ять, реальність і те, наскільки тонка грань між нормальністю і божевіллям. Кожен кадр насичений атмосферою тривоги та загадки, а сюжет підштовхує дивитися уважно, не пропускаючи жодної деталі.

Девід Фінчер — "Бійцівський клуб", 1999

Ця стрічка швидко стала культовою. Офісний працівник, який не знаходить сенсу у власному житті, об’єднується з харизматичним дрібним торговцем, і вони створюють підпільний клуб бійок. Спершу це здається грою, способом скинути стрес, але незабаром клуб перетворюється на щось значно небезпечніше. Фільм досліджує теми особистості, споживацького суспільства та внутрішньої свободи.

