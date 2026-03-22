Фильмы на реальных событиях, что рассказывают о сильных женщинах

Фильмы на реальных событиях, что рассказывают о сильных женщинах

Дата публикации 22 марта 2026 13:54
Фильмы на реальных событиях, что рассказывают о сильных женщинах
Сцена из фильма "Дикая". Кадр из видео

История часто забывает имена тех, кто в самом деле изменил мир. Отметим, что мменно женщины не раз становились движущей силой изменений. По таким легендарным историям сняли немало фильмов и сериалов.

Новини.LIVE собрали несколько фильмов, которые показывают, что настоящая сила женщины не измеряется только влиянием или статусом.

Фильмы о легендарных женщинах

"Эрин Брокович" (2000)

Эрин Брокович — одинокая мать троих детей, которая знала, что жизнь не балует легкими путями. Устроившись на работу в небольшую юридическую фирму, она даже не подозревала, что именно этот шаг изменит ее жизнь и судьбу сотен других людей. Ее откровенность, обаяние и готовность бороться за справедливость помогают превратить случайную работу в настоящую миссию. Этот фильм напоминает, что даже один человек, который не боится действовать, может изменить мир.

"Дикая" (2014)

Шерил Стрейд переживает развод и потерю матери — и мир вокруг кажется пустым и враждебным. В поиске себя она отправляется в одиночку в путешествие длиной 1100 миль по Тихоокеанской тропе. Каждый шаг становится не просто физическим испытанием, а путем к внутреннему очищению, к восстановлению себя. Фильм показывает, что настоящая сила — это не избегать трудностей, а идти через них, несмотря на страх и усталость.

"Колетт" (2018)

Молодая Сидони-Габриэль переезжает из провинции в Париж, устраивается в мир творческой богемы и быстро понимает, что успех ее мужа на самом деле не его собственный. В тени чужих достижений Колетт создает свой роман, который становится сенсацией, хотя сначала его публикуют под именем мужа. Она не только борется за собственное место в литературе, но и доказывает, что женщина может быть голосом поколения, если решится говорить правду и идти своим путем.

"Кабмини" (2024)

Франческа Кабрини, итальянская иммигрантка, сталкивается с бедностью, болезнями и бесправием в Нью-Йорке. Когда она видит детей-сирот, живущих в ужасных условиях, Франческа отправляется в опасное путешествие, чтобы достучаться до мэра города и обеспечить им жилье и медицинскую помощь. Ее история — это доказательство того, что сила женщины измеряется не статусом, а готовностью действовать даже тогда, когда кажется, что шансов нет.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
