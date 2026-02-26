Планується перезапуск Всесвіту Павука — Sony готує нових героїв

Cцена з Людиною-павуком. Кадр з відео

Можна вже перестати чекати продовження "Мадам Павутина", "Крейвен-мисливець" чи "Морбіуса". Всі ці франшизи, на жаль, не виправдали очікувань і гучних обіцянок. Але це не означає, що розширена всесвіт Чоловіка-павука померла.

Що нове готується для фанатів супергероїв в кіно

Том Ротман, голова Sony Pictures, прямо заявив, що студія планує "свіжу перезавантажену" версію всесвіту після серії провальних фільмів. Єдиним успіхом залишилась трилогія "Венома", яка все ще збирає гроші і увагу глядачів.

"Ні, всесвіт не закрито", — сказав Ротман. — "Ми повернемося до цього. Але почнемо з нуля. Нові герої, нові історії". За його словами, іноді потрібно зробити паузу, щоб глядачі скучили і хотіли повернутися.

Цікаво, Ротман також підтвердив стару історію про "Чоловіка-павука: Немає шляху додому" — фільм не вийшов у Китаї через кульмінацію біля Статуї Свободи. За його словами, картина заробила 1,9 млрд доларів у світі, але без Китаю показники могли б легко перевищити 2 мільярди.

"Мені б не хотілося потім пояснювати перед Конгресом, чому я видалив Статую Свободи на прохання китайської влади", — додав він. І зрозуміло, змінювати фінал було б складно — це ключова сцена Нью-Йорка, яка визначає весь фільм.

Додамо, що саме після "Венома" франшиза почала буксувати. "Морбіус" зібрав лише 162 млн доларів, "Мадам Павутина" — 100 млн доларів, а "Крейвен-мисливець" ледве дотягнув до 60 млн доларів при бюджеті більше 100 млн доларів. Глядачі і критики не прийняли ці фільми, і стало зрозуміло, що так продовжувати не можна.

Ротман натякнув, що новий старт буде обережним, із новими персонажами і свіжими ідеями. Можливо, це шанс перетворити всесвіт Чоловіка-павука на щось, що дійсно знову захопить людей, а не лише розчарує.

