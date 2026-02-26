Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Кінець епохи — Sony перезапустить "Павука" з новими героями

Кінець епохи — Sony перезапустить "Павука" з новими героями

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 07:58
Планується перезапуск Всесвіту Павука — Sony готує нових героїв
Cцена з Людиною-павуком. Кадр з відео

Можна вже перестати чекати продовження "Мадам Павутина", "Крейвен-мисливець" чи "Морбіуса". Всі ці франшизи, на жаль, не виправдали очікувань і гучних обіцянок. Але це не означає, що розширена всесвіт Чоловіка-павука померла.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте також:

Що нове готується для фанатів супергероїв в кіно

Том Ротман, голова Sony Pictures, прямо заявив, що студія планує "свіжу перезавантажену" версію всесвіту після серії провальних фільмів. Єдиним успіхом залишилась трилогія "Венома", яка все ще збирає гроші і увагу глядачів.

"Ні, всесвіт не закрито", — сказав Ротман. — "Ми повернемося до цього. Але почнемо з нуля. Нові герої, нові історії". За його словами, іноді потрібно зробити паузу, щоб глядачі скучили і хотіли повернутися.

Цікаво, Ротман також підтвердив стару історію про "Чоловіка-павука: Немає шляху додому" — фільм не вийшов у Китаї через кульмінацію біля Статуї Свободи. За його словами, картина заробила 1,9 млрд доларів у світі, але без Китаю показники могли б легко перевищити 2 мільярди.

"Мені б не хотілося потім пояснювати перед Конгресом, чому я видалив Статую Свободи на прохання китайської влади", — додав він. І зрозуміло, змінювати фінал було б складно — це ключова сцена Нью-Йорка, яка визначає весь фільм.

Додамо, що саме після "Венома" франшиза почала буксувати. "Морбіус" зібрав лише 162 млн доларів, "Мадам Павутина" — 100 млн доларів, а "Крейвен-мисливець" ледве дотягнув до 60 млн доларів при бюджеті більше 100 млн доларів. Глядачі і критики не прийняли ці фільми, і стало зрозуміло, що так продовжувати не можна.

Ротман натякнув, що новий старт буде обережним, із новими персонажами і свіжими ідеями. Можливо, це шанс перетворити всесвіт Чоловіка-павука на щось, що дійсно знову захопить людей, а не лише розчарує.

Раніше ми писали про те, що стала відома дата виходу нового трилера з акторкою Ніколь Кідман. Вона виступить у ролі судмедексперта.

Також ми повідомляли, який серіал на Netflix вирішили закрити, хоча він мав попит серед фанатів. Відома причина закриття.

фільм фільм Людина-павук Всесвіт супергерої
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації