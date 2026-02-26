Видео
Главная Кино Sony планирует удивить фанатов "Человека-паука" новыми героями

Sony планирует удивить фанатов "Человека-паука" новыми героями

Дата публикации 26 февраля 2026 07:58
Готовится перезапуск Вселенной Паука — Sony представит новых героев
Сцена с Человеком-пауком. Кадр из видео

Продолжения "Мадам Паутина", "Крейвен-охотник" или "Морбиуса", похоже, пока не планируется. Проблема в том, что эти франшизы не оправдали ожиданий. Но это не значит, что расширенная вселенная Человека-паука умерла.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Том Ротман, глава Sony Pictures, прямо заявил, что студия планирует "свежую перезагруженную" версию вселенной после серии провальных фильмов. Единственным успехом осталась трилогия "Венома", которая все еще собирает деньги и внимание зрителей.

"Нет, вселенная не закрыта", — сказал Ротман, — "Мы вернемся к этому. Но начнем с нуля. Новые герои, новые истории". По его словам, иногда нужно сделать паузу, чтобы зрители соскучились и хотели вернуться.

Интересно, Ротман также подтвердил старую историю о "Человеке-пауке: Нет пути домой" — фильм не вышел в Китае из-за кульминации возле Статуи Свободы. По его словам, картина заработала 1,9 млрд долларов в мире, но без Китая показатели могли бы легко превысить 2 миллиарда.

"Мне бы не хотелось потом объяснять перед Конгрессом, почему я удалил Статую Свободы по просьбе китайских властей", — добавил он. И разумеется, менять финал было бы сложно — это ключевая сцена Нью-Йорка, которая определяет весь фильм.

Добавим, что именно после "Венома" франшиза начала буксовать. "Морбиус" собрал лишь 162 млн долларов, "Мадам Паутина" — 100 млн долларов, а "Крейвен-охотник" еле дотянул до 60 млн долларов при бюджете более 100 млн долларов. Зрители и критики не приняли эти фильмы, и стало понятно, что так продолжать нельзя.

Ротман намекнул, что новый старт будет осторожным, с новыми персонажами и свежими идеями. Возможно, это шанс превратить вселенную Человека-паука во что-то, что действительно снова увлечет людей, а не только разочарует.

Ранее мы писали о том, что стала известна дата выхода нового триллера с актрисой Николь Кидман. Она выступит в роли судмедэксперта.

Также мы сообщали, какой сериал на Netflix решили закрыть, хотя он пользовался спросом среди фанатов. Известна причина закрытия.

