Готовится перезапуск Вселенной Паука — Sony представит новых героев

Сцена с Человеком-пауком. Кадр из видео

Продолжения "Мадам Паутина", "Крейвен-охотник" или "Морбиуса", похоже, пока не планируется. Проблема в том, что эти франшизы не оправдали ожиданий. Но это не значит, что расширенная вселенная Человека-паука умерла.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Реклама

Читайте также:

Что новое готовится для фанатов супергероев в кино

Том Ротман, глава Sony Pictures, прямо заявил, что студия планирует "свежую перезагруженную" версию вселенной после серии провальных фильмов. Единственным успехом осталась трилогия "Венома", которая все еще собирает деньги и внимание зрителей.

"Нет, вселенная не закрыта", — сказал Ротман, — "Мы вернемся к этому. Но начнем с нуля. Новые герои, новые истории". По его словам, иногда нужно сделать паузу, чтобы зрители соскучились и хотели вернуться.

Интересно, Ротман также подтвердил старую историю о "Человеке-пауке: Нет пути домой" — фильм не вышел в Китае из-за кульминации возле Статуи Свободы. По его словам, картина заработала 1,9 млрд долларов в мире, но без Китая показатели могли бы легко превысить 2 миллиарда.

"Мне бы не хотелось потом объяснять перед Конгрессом, почему я удалил Статую Свободы по просьбе китайских властей", — добавил он. И разумеется, менять финал было бы сложно — это ключевая сцена Нью-Йорка, которая определяет весь фильм.

Добавим, что именно после "Венома" франшиза начала буксовать. "Морбиус" собрал лишь 162 млн долларов, "Мадам Паутина" — 100 млн долларов, а "Крейвен-охотник" еле дотянул до 60 млн долларов при бюджете более 100 млн долларов. Зрители и критики не приняли эти фильмы, и стало понятно, что так продолжать нельзя.

Ротман намекнул, что новый старт будет осторожным, с новыми персонажами и свежими идеями. Возможно, это шанс превратить вселенную Человека-паука во что-то, что действительно снова увлечет людей, а не только разочарует.

Ранее мы писали о том, что стала известна дата выхода нового триллера с актрисой Николь Кидман. Она выступит в роли судмедэксперта.

Также мы сообщали, какой сериал на Netflix решили закрыть, хотя он пользовался спросом среди фанатов. Известна причина закрытия.