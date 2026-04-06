Новые роли Зендеи в 2026 году: что посмотреть с актрисой

Зендея в сериале "Эйфория". Кадр из видео

Этот 2026-й уже успели неофициально окрестить годом Зендея и, честно говоря, не зря. Ведь она буквально повсюду на экранах. И что интересно: каждый ее проект звучит как событие, которое сложно игнорировать.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Deadline.

Какие новинки с Зендеей посмотреть в 2026

Стоит начать с "Любит не любит" — камерного, немного странного, но очень эмоционального фильма от A24, где Зендея играет вместе с Робертом Паттинсоном. В центре истории помолвленная пара, которая готовится к свадьбе — но один момент все меняет. Судя по отзывам, это как раз тот случай, когда после титров хочется еще немного посидеть и подумать.

А уже через несколько дней актрису можно будет увидеть в уже знакомой ей роли, которая когда-то сделала ее еще ближе к зрителям. Речь о третьем сезоне "Эйфории". Ру снова на экране, и, если верить инсайдам, этот сезон может стать финальным. Здесь все как мы любим: сложные темы, непростые решения и герои.

Лето обещает еще одну новинку с Зендеей. В июле выходит "Одиссея" от Кристофера Нолана и это уже звучит как нечто масштабное. В касте появится настоящий звездный десант: Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон. И да, Зендея тоже в их числе.

И почти сразу после этого — новая глава в супергеройской истории. "Человек-паук: Новый день" возвращает на экран Питера Паркера в исполнении Тома Холланда и Эм-Джей. Но есть нюанс, ведь она его не помнит. И именно эта деталь, честно, интригует даже больше, чем экшен.

А под конец года — большое завершение истории. Ожидается "Дюна: Часть третья" от Дени Вильнева. Чани в исполнении Зендеи — это уже не просто второстепенная героиня, а важная часть всего нарратива. И это еще не все.

В планах биографический фильм о Ронни Спектор под рабочим названием "Be My Baby", где Зендея должна сыграть главную роль. А еще позже она должна озвучить персонажа в пятой части о Шреке. Да, даже в анимации она уже есть. Если коротко, то это очень насыщенный год на премьеры для Зендеи.

Ранее мы писали о новом сериале о Пауке, в котором уже главная роль досталась Николасу Кейджу. История будет разворачиваться в Нью-Йорке 1930-х годов и будет рассказывать о частном детективе Бене Рейлли.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой еще сериал от создателей "Очень странные дела" стоит внимания. Он мастерски сочетает два жанра — драму и ужасы.