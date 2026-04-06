Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Все о новых проектах Зендеи: сериалы и фильмы 2026 года

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 10:02
Новые роли Зендеи в 2026 году: что посмотреть с актрисой
Зендея в сериале "Эйфория". Кадр из видео

Этот 2026-й уже успели неофициально окрестить годом Зендея и, честно говоря, не зря. Ведь она буквально повсюду на экранах. И что интересно: каждый ее проект звучит как событие, которое сложно игнорировать.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Deadline.

Какие новинки с Зендеей посмотреть в 2026

Стоит начать с "Любит не любит" — камерного, немного странного, но очень эмоционального фильма от A24, где Зендея играет вместе с Робертом Паттинсоном. В центре истории помолвленная пара, которая готовится к свадьбе — но один момент все меняет. Судя по отзывам, это как раз тот случай, когда после титров хочется еще немного посидеть и подумать.

А уже через несколько дней актрису можно будет увидеть в уже знакомой ей роли, которая когда-то сделала ее еще ближе к зрителям. Речь о третьем сезоне "Эйфории". Ру снова на экране, и, если верить инсайдам, этот сезон может стать финальным. Здесь все как мы любим: сложные темы, непростые решения и герои.

Лето обещает еще одну новинку с Зендеей. В июле выходит "Одиссея" от Кристофера Нолана и это уже звучит как нечто масштабное. В касте появится настоящий звездный десант: Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон. И да, Зендея тоже в их числе.

И почти сразу после этого — новая глава в супергеройской истории. "Человек-паук: Новый день" возвращает на экран Питера Паркера в исполнении Тома Холланда и Эм-Джей. Но есть нюанс, ведь она его не помнит. И именно эта деталь, честно, интригует даже больше, чем экшен.

А под конец года — большое завершение истории. Ожидается "Дюна: Часть третья" от Дени Вильнева. Чани в исполнении Зендеи — это уже не просто второстепенная героиня, а важная часть всего нарратива. И это еще не все.

В планах биографический фильм о Ронни Спектор под рабочим названием "Be My Baby", где Зендея должна сыграть главную роль. А еще позже она должна озвучить персонажа в пятой части о Шреке. Да, даже в анимации она уже есть. Если коротко, то это очень насыщенный год на премьеры для Зендеи.

Зендея новый фильм новый сериал
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации