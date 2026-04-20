Новый сериал, о котором говорят: Фаннинг и Кидман в главных ролях

Вышел новый сериал от Apple TV+ , мимо которого пройти сложно. Речь идет о драме с длинным названием "У Марго проблемы с деньгами" (Margo's Got Money Troubles), где собрался действительно сильный актерский состав: Эль Фаннинг, Николь Кидман и Мишель Пфайффер.

Почему стоит посмотреть "У Марго проблемы с деньгами"

Премьера нового сериала от Apple TV+ состоялась 15 апреля 2026 года. В день запуска открыли доступ сразу к трем эпизодам, поэтому старт получился довольно насыщенным. Здесь история не пытается быть идеальной — она о реальности, в которой деньги заканчиваются быстрее, чем планы на жизнь.

Сериал снят по мотивам романа Руфи Торп, а экранизировал его Дэвид Келли — тот самый сценарист, который умеет делать истории, цепляющие не спецэффектами, а эмоциями.

В день старта сериала показали сразу три серии, но дальше будет выходить по одной каждую неделю. Такой формат сейчас заходит лучше всего: есть время обдумать увиденное и немного "пожить" с героями между эпизодами.

В центре истории Марго. Ей чуть за двадцать, она мама и одновременно человек, который внезапно оказался без четкой опоры под ногами. Колледж остался в прошлом, денег не хватает, а ответственность никуда не девается. И вот тут начинается самое интересное: Марго вынуждена придумывать нестандартные способы выжить. В частности, начать зарабатывать на OnlyFans.

