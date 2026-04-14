Україна
Актриса Николь Кидман призналась, что осваивает новую профессию

Актриса Николь Кидман призналась, что осваивает новую профессию

Дата публикации 14 апреля 2026 09:19
Актриса Николь Кидман осваивает новую профессию: речь не о новой роли в кино
Николь Кидман на премьере фильма "У Марго проблемы с деньгами" в Нью-Йорке. Фото Синди Орд/WireImage/Getty Images

Иногда самые важные изменения в жизни происходят не под светом софитов, а где-то далеко от камер. Именно такой шаг сейчас делает Николь Кидман и он вовсе не о новой роли в кино. Актриса призналась, что начала обучение, чтобы стать человеком, который сопровождает тех, кто проживает последние этапы жизни.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Что известно о новой профессии Николь Кидман

Актриса планирует стать доулой смерти — это не врач и не психолог в привычном смысле. Скорее, это тот, кто рядом, когда становится особенно трудно. 

Это решение появилось не случайно. Оно очень личное. После потери мамы Кидман поняла, насколько одиноким может быть этот период — даже когда рядом есть родные. Забота, любовь, внимание — все это важно, но иногда этого мало. И тогда особенно нужен человек, который не погружен в эмоции семьи, но способен поддержать по-настоящему.

Именно здесь и появляется роль доулы смерти. Это направление, о котором пока не говорят так часто, но оно постепенно становится более заметным. Такие люди помогают не только тем, кто уходит из жизни, но и их близким — пережить страх, растерянность и принять неизбежное.

Читайте также:

Интересно, что к этой теме приходят и другие представители киноиндустрии. Например, Хлоя Чжао тоже проходила подобное обучение. Она откровенно говорила о своем страхе смерти — и о том, как именно работа с этой темой помогла ей иначе посмотреть на жизнь.

Но Кидман не планирует покидать кино — впереди новые проекты и роли. Однако параллельно она выбирает еще один путь. 

Ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть фильм "Путь к преступлению" с Крисом Хемсвортом. Увлекательная криминальная новинка.

Также Новини.LIVE сообщали, какие необычные хобби есть у актеров или актрис, о которых полезно знать. Кому-то такие увлечения могут показаться странными, а кто-то может даже захочет попробовать.

Николь Кидман профессии актеры
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
