Акторка Ніколь Кідман опановує нову професію: це не нова роль в кіно

Іноді найважливіші зміни в житті відбуваються не під світлом софітів, а десь далеко від камер. Саме такий крок зараз робить Ніколь Кідман і він зовсім не про нову роль у кіно. Акторка зізналася, що почала навчання, щоб стати людиною, яка супроводжує тих, хто проживає останні етапи життя.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Що відомо про нову професію Ніколь Кідман

Акторка планує стати доулою смерті — це не лікар і не психолог у звичному сенсі. Швидше, це той, хто поруч, коли стає особливо важко.

Це рішення з’явилося не випадково. Воно дуже особисте. Після втрати мами Кідман зрозуміла, наскільки самотнім може бути цей період — навіть коли поруч є рідні. Турбота, любов, увага — усе це важливо, але інколи цього замало. І тоді особливо потрібна людина, яка не занурена в емоції сім’ї, але здатна підтримати по-справжньому.

Саме тут і з’являється роль доули смерті. Це напрямок, про який поки не говорять так часто, але він поступово стає більш помітним. Такі люди допомагають не лише тим, хто йде з життя, а й їхнім близьким — пережити страх, розгубленість і прийняти неминуче.

Цікаво, що до цієї теми приходять і інші представники кіноіндустрії. Наприклад, Хлоя Чжао теж проходила подібне навчання. Вона відверто говорила про свій страх смерті — і про те, як саме робота з цією темою допомогла їй інакше подивитися на життя.

Але Кідман не планує залишати кіно — попереду нові проєкти й ролі. Однак паралельно вона обирає ще один шлях.

