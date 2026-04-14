Акторка Ніколь Кідман зізналася, що опановує нову професію

Акторка Ніколь Кідман зізналася, що опановує нову професію

Дата публікації: 14 квітня 2026 09:19
Акторка Ніколь Кідман опановує нову професію: це не нова роль в кіно
Ніколь Кідман на прем'єрі фільму "У Марго проблеми з грошима" в Нью-Йорку. Фото Сінді Орд/WireImage/Getty Images

Іноді найважливіші зміни в житті відбуваються не під світлом софітів, а десь далеко від камер. Саме такий крок зараз робить Ніколь Кідман і він зовсім не про нову роль у кіно. Акторка зізналася, що почала навчання, щоб стати людиною, яка супроводжує тих, хто проживає останні етапи життя. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Що відомо про нову професію Ніколь Кідман

Акторка планує стати доулою смерті — це не лікар і не психолог у звичному сенсі. Швидше, це той, хто поруч, коли стає особливо важко. 

Це рішення з’явилося не випадково. Воно дуже особисте. Після втрати мами Кідман зрозуміла, наскільки самотнім може бути цей період — навіть коли поруч є рідні. Турбота, любов, увага — усе це важливо, але інколи цього замало. І тоді особливо потрібна людина, яка не занурена в емоції сім’ї, але здатна підтримати по-справжньому.

Саме тут і з’являється роль доули смерті. Це напрямок, про який поки не говорять так часто, але він поступово стає більш помітним. Такі люди допомагають не лише тим, хто йде з життя, а й їхнім близьким — пережити страх, розгубленість і прийняти неминуче.

Цікаво, що до цієї теми приходять і інші представники кіноіндустрії. Наприклад, Хлоя Чжао теж проходила подібне навчання. Вона відверто говорила про свій страх смерті — і про те, як саме робота з цією темою допомогла їй інакше подивитися на життя.

Але Кідман не планує залишати кіно — попереду нові проєкти й ролі. Однак паралельно вона обирає ще один шлях. 

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
