Когда выйдет 3 сезон сериала "Бункер": стала известна официальная дата

Главная героиня сериала "Бункер". Кадр из видео

Поклонники мрачных антиутопий наконец-то могут выдохнуть — Apple TV+ официально закрыли вопрос о том, получит ли история о жизни под землей новую главу. Продолжение сериала "Бункер" не просто в разработке, мы уже имеем конкретные даты, которые стоит обозначить в календаре.

Редакция Новини.LIVE поделится важной информацией по этому поводу.

Когда премьера 3 сезона "Бункер"

Если вы уже успели соскучиться по приключениям Джульетты и тайнам железных уровней, то есть хорошие новости. Первая серия третьего сезона появится на экранах 3 июля 2026 года.

График выхода серий останется классическим для платформы:

Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу.

Всего нас ждет 10 серий, наполненных интригами и поисками истины.

Большой финал сезона запланирован на 4 сентября 2026 года.

Где искать новые серии

Здесь без сюрпризов. Основной и единственной официальной площадкой для просмотра остается стриминг Apple TV+. Именно там сериал появится в лучшем качестве и с оригинальной озвучкой.

Чего ждать от сюжета

Хотя авторы держат детали в секрете, финал предыдущего сезона четко дал понять: мир за пределами хранилища гораздо сложнее и опаснее, чем казалось на первый взгляд. В третьей части зрители, вероятно, увидят больше других бункеров и узнают, кто на самом деле управляет системой и зачем людей так долго держали в неизвестности.

