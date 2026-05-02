Фильм "Надзиратели" с Дакотой Фаннинг: любителям триллеров понравится

Сцена из фильма "Надзиратели". Кадр из видео

Если вы любите истории, где лес становится ловушкой, а за каждым движением главного героя кто-то следит из темноты, то этот фильм вам может понравиться. "Наблюдатели" — это первая серьезная работа Ишаны Найт Шьямалан, дочери того самого Найта Шьямалана, который часто радует неожиданными финалами.

Чем интересен триллер "Надзиратели" 2024 года

Главная героиня Мина, которую играет Дакота Фэннинг, ведет довольно спокойную и немного грустную жизнь в Ирландии. Работа в зоомагазине не сулит приключений, пока шеф не просит ее отвезти редкого попугая в другой город. Мина называет птицу Дарвином и отправляется в путь через густые лесные массивы.

Как это часто бывает в хоррорах, техника подводит в самый неподходящий момент: машина останавливается посреди глуши, где вокруг лишь бесконечные деревья. Блуждая по лесу, девушка наталкивается на пожилую женщину Мэдлин, которая буквально заставляет ее бежать к странному бетонному сооружению. Внутри оказывается еще два человека — испуганный парень Дэниел и молодая женщина Сиара.

Это место напоминает нечто среднее между бункером и театральной сценой. Главная особенность — огромная стеклянная стена, которая ночью превращается в зеркало для тех, кто внутри, но остается прозрачным окном для тех, кто снаружи. С наступлением сумерек герои должны стоять перед этим стеклом, пока неизвестные существа — так сказать, надзиратели — изучают каждый их жест.

В этом странном доме действуют жесткие правила:

Не оставаться на улице после захода солнца.

Никогда не поворачиваться спиной к зеркалу.

Всегда быть "на виду" в вечернее время.

Отметим, что Дакота Фэннинг прекрасно справилась с ролью отстраненной девушки, которой приходится учиться доверять чужим людям, чтобы просто дожить до утра.

