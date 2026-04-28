Новинка на Netflix "Верхівковий хижак": чому цей фільм зараз у трендах

Сцена з фільму "Верхівковий хижак". Кадр з відео

Якщо ви скучили за суворим кіно про протистояння людини та природи, а також людської жорстокості, то свіжий реліз "Верхівковий хижак", що з'явився на Netflix наприкінці квітня, точно вартий вашої уваги. Це зовсім не чергова історія про туристів, а скоріше жорстка драма про переродження.

Що очікувати від нового фільму "Верхівковий хижак"

Історія починається далеко від пустелі — у засніжених горах Норвегії. Головна героїня Саша (Шарліз Терон) разом зі своїм чоловіком Томмі намагається підкорити Стіну тролів. Томмі, який уже відчуває тягар років, натякає, що час зав’язувати з екстримом і подумати про спокійну старість. Але Саша не з тих, хто здається на пів шляху. Ця впертість дорого їй коштує: через різку зміну погоди Томмі гине на її очах.

Минає пів року. Розчавлена депресією, Саша намагається втекти від демонів минулого в Австралію. Національний парк Вандарра здається ідеальним місцем, щоб побути наодинці, але все не так:

австралійські провінціали дивляться на чужачку з неприхованою агресією;

рейнджери попереджають про дивні зникнення людей;

дика природа на кожному кроці нагадує про небезпеку.

Саме тут Саша зустрічає Бена (Тарон Еджертон). На перший погляд — звичайний симпатичний хлопець, але це лише фасад. Еджертон створює образ вкрай моторошного антагоніста. Його персонаж — це гримуча суміш високотехнологічного мисливця (щось на кшталт сучасного Хижака) та безжального маніяка-канібала.

Коли він починає полювання на Сашу, їй доводиться використати всі свої інстинкти. Глядач мимоволі згадує її культову Фуріозу: та ж незламність, той самий погляд людини, якій більше нічого втрачати.

"Верхівковий хижак" — це не типовий бойовик. Тандем Терон та Еджертона працює бездоганно: вона уособлює незламний досвід, він — непередбачуване, суцільне зло.

Фільм постійно тримає в напрузі, ставлячи просте питання: чи достатньо лише навичок альпінізму, щоб здолати того, хто вважає себе господарем харчового ланцюга? Виявилося, що лють вдови — куди потужніша зброя, ніж ніж чи рушниця.

