Новинка на Netflix "Вершинный хищник": почему этот фильм сейчас в трендах

Сцена из фильма "Вершинный хищник". Кадр из видео

Если вы соскучились по суровому кино о противостоянии человека и природы, а также человеческой жестокости, то свежий релиз "Вершинный хищник", появившийся на Netflix в конце апреля, точно стоит вашего внимания. Это вовсе не очередная история о туристах, а скорее жесткая драма о перерождении.

Редакция Новини.LIVE поделится своим обзором на новинку.

Что ожидать от нового фильма "Вершинный хищник"

История начинается далеко от пустыни — в заснеженных горах Норвегии. Главная героиня Саша (Шарлиз Терон) вместе со своим мужем Томми пытается покорить Стену троллей. Томми, который уже чувствует бремя лет, намекает, что пора завязывать с экстримом и подумать о спокойной старости. Но Саша не из тех, кто сдается на полпути. Это упрямство дорого ей стоит: из-за резкой смены погоды Томми погибает на ее глазах.

Проходит полгода. Раздавленная депрессией, Саша пытается сбежать от демонов прошлого в Австралию. Национальный парк Вандарра кажется идеальным местом, чтобы побыть наедине, но все не так:

австралийские провинциалы смотрят на чужачку с нескрываемой агрессией;

рейнджеры предупреждают о странных исчезновениях людей;

дикая природа на каждом шагу напоминает об опасности.

Именно здесь Саша встречает Бена (Тарон Эджертон). На первый взгляд — обычный симпатичный парень, но это лишь фасад. Эджертон создает образ крайне жуткого антагониста. Его персонаж — это гремучая смесь высокотехнологичного охотника (что-то вроде современного Хищника) и безжалостного маньяка-каннибала.

Читайте также:

Когда он начинает охотится на Сашу, ей приходится использовать все свои инстинкты. Зритель невольно вспоминает ее культовую Фуриозу: та же несокрушимость, тот же взгляд человека, которому больше нечего терять.

"Вершинный хищник" — это не типичный боевик. Тандем Терон и Эджертона работает безупречно: она олицетворяет несокрушимый опыт, он — непредсказуемое, сплошное зло.

Фильм постоянно держит в напряжении, задавая простой вопрос: достаточно ли только навыков альпинизма, чтобы одолеть того, кто считает себя хозяином пищевой цепи? Оказалось, что ярость вдовы — куда более мощное оружие, чем нож или ружье.

