Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Фильм "Вершинный хищник": чем удивила новинка на Netflix

Фильм "Вершинный хищник": чем удивила новинка на Netflix

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 09:57
Новинка на Netflix "Вершинный хищник": почему этот фильм сейчас в трендах
Сцена из фильма "Вершинный хищник". Кадр из видео

Если вы соскучились по суровому кино о противостоянии человека и природы, а также человеческой жестокости, то свежий релиз "Вершинный хищник", появившийся на Netflix в конце апреля, точно стоит вашего внимания. Это вовсе не очередная история о туристах, а скорее жесткая драма о перерождении.

Редакция Новини.LIVE поделится своим обзором на новинку.

Что ожидать от нового фильма "Вершинный хищник"

История начинается далеко от пустыни — в заснеженных горах Норвегии. Главная героиня Саша (Шарлиз Терон) вместе со своим мужем Томми пытается покорить Стену троллей. Томми, который уже чувствует бремя лет, намекает, что пора завязывать с экстримом и подумать о спокойной старости. Но Саша не из тех, кто сдается на полпути. Это упрямство дорого ей стоит: из-за резкой смены погоды Томми погибает на ее глазах.

Проходит полгода. Раздавленная депрессией, Саша пытается сбежать от демонов прошлого в Австралию. Национальный парк Вандарра кажется идеальным местом, чтобы побыть наедине, но все не так:

  • австралийские провинциалы смотрят на чужачку с нескрываемой агрессией;
  • рейнджеры предупреждают о странных исчезновениях людей;
  • дикая природа на каждом шагу напоминает об опасности.

Именно здесь Саша встречает Бена (Тарон Эджертон). На первый взгляд — обычный симпатичный парень, но это лишь фасад. Эджертон создает образ крайне жуткого антагониста. Его персонаж — это гремучая смесь высокотехнологичного охотника (что-то вроде современного Хищника) и безжалостного маньяка-каннибала.

Когда он начинает охотится на Сашу, ей приходится использовать все свои инстинкты. Зритель невольно вспоминает ее культовую Фуриозу: та же несокрушимость, тот же взгляд человека, которому больше нечего терять.

"Вершинный хищник" — это не типичный боевик. Тандем Терон и Эджертона работает безупречно: она олицетворяет несокрушимый опыт, он — непредсказуемое, сплошное зло.

Фильм постоянно держит в напряжении, задавая простой вопрос: достаточно ли только навыков альпинизма, чтобы одолеть того, кто считает себя хозяином пищевой цепи? Оказалось, что ярость вдовы — куда более мощное оружие, чем нож или ружье.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации