"Киллхаус" выходит в прокат: фильм о реальной спецоперации, который уже называют событием года

Украинский фильм "Киллхаус" готовится к прокату: первые впечатления
Уже 23 апреля в прокат выходит лента, о которой уже несколько месяцев говорят в киношных кругах и соцсетях. Речь идет об экшен-триллере "Киллхаус", где одну из главных ролей исполнил Сергей Стрельников.

Первые впечатления на "Киллхаус"
Фильм построен вокруг истории, которая имеет реальную подоплеку. В центре событий — сложная операция по спасению, связанная с одним из первых случаев использования дронов в подобных условиях. В этой истории переплетаются судьбы гражданских супругов, журналистки из США и украинских спецподразделений, участвующих в миссии.
Ситуация разворачивается на оккупированной территории, где супруги попадают под обстрел. Задачей операции становится их эвакуация, но все усложняются, когда становится понятно, что 14-летняя дочь пары в заложниках у врага. И именно это меняет ход всей операции.
Параллельно история выходит в публичное пространство — благодаря американской журналистке, которая оказывается рядом и ведет прямую трансляцию. Она оказывается перед тяжелым выбором: покинуть зону вместе с эвакуационной группой или продолжить работу, рискуя жизнью.
К фильму были привлечены реальные военные и ветераны, в частности представители 3 ОШБр, СБУ (ЦСО "А") и ГУР. Это придало ленте еще большей реалистичности.
После допремьерного показа, который состоялся 21 апреля, в сети появилось немало отзывов. И большинство из них довольно эмоциональные:
- "Был на допремьерном показе "Киллхауса". Советую всем посмотреть".
- "Хочу сказать, что давно не смотрел настолько крутых украинских фильмов! Не буду рассказывать спойлеры, но вам стоит сходить на этот шедевр".
- "Таких фильмов вы еще не видели".
Если коротко, то "Киллхаус" уже сейчас называют одной из самых заметных премьер весны, и похоже, что после официального старта проката разговоров о нем станет еще больше.
