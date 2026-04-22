"Киллхаус" выходит в прокат: фильм о реальной спецоперации, который уже называют событием года

Сергей Стрельников в фильме "Киллхаус". Кадр из видео

Уже 23 апреля в прокат выходит лента, о которой уже несколько месяцев говорят в киношных кругах и соцсетях. Речь идет об экшен-триллере "Киллхаус", где одну из главных ролей исполнил Сергей Стрельников.



Первые впечатления на "Киллхаус"

Фильм построен вокруг истории, которая имеет реальную подоплеку. В центре событий — сложная операция по спасению, связанная с одним из первых случаев использования дронов в подобных условиях. В этой истории переплетаются судьбы гражданских супругов, журналистки из США и украинских спецподразделений, участвующих в миссии.

Ситуация разворачивается на оккупированной территории, где супруги попадают под обстрел. Задачей операции становится их эвакуация, но все усложняются, когда становится понятно, что 14-летняя дочь пары в заложниках у врага. И именно это меняет ход всей операции.

Параллельно история выходит в публичное пространство — благодаря американской журналистке, которая оказывается рядом и ведет прямую трансляцию. Она оказывается перед тяжелым выбором: покинуть зону вместе с эвакуационной группой или продолжить работу, рискуя жизнью.

К фильму были привлечены реальные военные и ветераны, в частности представители 3 ОШБр, СБУ (ЦСО "А") и ГУР. Это придало ленте еще большей реалистичности.

После допремьерного показа, который состоялся 21 апреля, в сети появилось немало отзывов. И большинство из них довольно эмоциональные:

"Был на допремьерном показе "Киллхауса". Советую всем посмотреть".

"Хочу сказать, что давно не смотрел настолько крутых украинских фильмов! Не буду рассказывать спойлеры, но вам стоит сходить на этот шедевр".

"Таких фильмов вы еще не видели".

Если коротко, то "Киллхаус" уже сейчас называют одной из самых заметных премьер весны, и похоже, что после официального старта проката разговоров о нем станет еще больше.

Ранее мы писали о том, какие украинские сериалы, выходившие еще лет 5-10 назад, можно посмотреть и сейчас. Эти истории так же актуальны.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие украинские фильмы в жанре комедия стоит посмотреть. Душевные, а главное юмористические истории, которые смотрятся на одном дыхании.