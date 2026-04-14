"Возвращение" и "Тихая Нава": лучшие украинские новинки 2026 года

Сцена из сериала "Возвращение". Кадр из видео

Украинское кино в 2026 году приятно удивляет. Это уже не просто "что-то локальное для вечера", а полноценные истории, которые могут зацепить, вызвать эмоцию или наоборот дать немного легкости после тяжелого дня.

Новые украинские сериалы, которые стоит себе сохранить

"Возвращение"

Один из самых эмоциональных проектов года — сериал "Возвращение". Это история ветерана, который возвращается с войны домой, но все для него изменилось. Главный герой, Александр Кречет, проходит через очень тяжелый внутренний путь: физическую боль, ампутацию, потерю ощущения себя. И здесь важно не только то, что происходит с ним физически.

Больше всего болит то, что внутри. Он видит Сергея Вербу — погибшего друга, и это становится частью его реальности. Сюжет не пытается быть "героическим в голливудском стиле". Он о том, как жить дальше, когда ты уже не тот, кем был раньше.

"Белла Вита"

Это уже история о совсем другом мире: мода, бизнес, амбиции и большое желание вырваться вперед. Главная героиня, Вита Бондарчук, — дизайнер свадебных платьев, которая мечтает сделать себе имя. Звучит красиво, но не все так просто. Она может потерять бизнес. И именно в этот момент в ее жизни появляется крупный бизнесмен Андрей Сикорский. И, как это часто бывает в подобных историях, все начинается не с любви, а с выгоды, контрактов и сложных договоренностей.

"Тихая Нава"

Если вам кажется, что вы уже видели достаточно детективов — "Тихая Нава" может приятно удивить. События начинаются с поездки пары на отдых. Там между ними возникает ссора, после этого происходит страшное преступление, и становится понятно, что жизнь героев уже не будет прежней. Девушка становится жертвой насилия, но полиция не спешит расследовать это дело.

Главный герой пытается сам найти виновных, но чем дальше он заходит, тем больше понимает, что дело не только в одном преступлении.

"Мелкий птенец"

Этот сериал начинается почти как классическая история о "жизни до" и "жизни после". Алиса успешна и все у нее есть. Но война меняет все очень резко и без предупреждения. Она оказывается в новой реальности, где важно не то, сколько ты зарабатываешь, а то, выживешь ли ты вообще сегодня.

И именно здесь появляется Богдан — человек из ее прошлого, которого она когда-то воспринимала совсем иначе. Теперь он становится для нее опорой. Вместе они проходят через опыт, который трудно даже описать словами. И это не только о выживании физическом. Это еще и о том, как не потерять человечность.

Ранее мы писали о том, какие украинские сериалы про медиков можно посмотреть. Там не только о трудовых буднях врачей, но и об их личной жизни, которая захватывает не меньше.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинский фильм попал в номинацию Emmy Awards 2026. Речь о ленте "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова.