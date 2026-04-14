"Повернення" та "Тиха Нава": кращі українські новинки 2026 року

Cцена з серіалу "Повернення".

Українське кіно у 2026 році приємно дивує. Це вже не просто "щось локальне для вечора", а повноцінні історії, які можуть зачепити, викликати емоцію або навпаки дати трохи легкості після важкого дня.

Нові українські серіали, які варто собі зберегти

"Повернення"

Один із найемоційніших проєктів року — серіал "Повернення". Це історія ветерана, який повертається з війни додому, але все для нього змінилось. Головний герой, Олександр Кречет, проходить через дуже важкий внутрішній шлях: фізичний біль, ампутацію, втрату відчуття себе. І тут важливо не тільки те, що відбувається з ним фізично.

Найбільше болить те, що всередині. Він бачить Сергія Вербу — загиблого друга, і це стає частиною його реальності. Сюжет не намагається бути "героїчним у голлівудському стилі". Він про те, як жити далі, коли ти вже не той, ким був раніше.

"Белла Віта"

Це вже історія про зовсім інший світ: мода, бізнес, амбіції і велике бажання вирватися вперед. Головна героїня, Віта Бондарчук, — дизайнерка весільних суконь, яка мріє зробити собі ім’я. Звучить красиво, але не все так просто. Вона може втратити бізнес. І саме в цей момент у її житті з’являється великий бізнесмен Андрій Сікорський. І, як це часто буває в подібних історіях, все починається не з кохання, а з вигоди, контрактів і складних домовленостей.

"Тиха Нава"

Якщо вам здається, що ви вже бачили достатньо детективів — "Тиха Нава" може приємно здивувати. Події починаються з поїздки пари на відпочинок. Там між ними виникає сварка, після цього стається страшний злочин, і стає зрозуміло, що життя героїв уже не буде колишнім. Дівчина стає жертвою насильства, але поліція не поспішає розслідувати цю справу.

Головний герой намагається сам знайти винних, але чим далі він заходить, тим більше розуміє, що справа не тільки в одному злочині.

"Дрібне пташеня"

Цей серіал починається майже як класична історія про "життя до" і "життя після". Аліса успішна і має все необхідне. Але війна змінює все дуже різко і без попередження. Вона опиняється в новій реальності, де важливо не те, скільки ти заробляєш, а те, чи ти взагалі виживеш сьогодні.

І саме тут з’являється Богдан — людина з її минулого, яку вона колись сприймала зовсім інакше. Тепер він стає для неї опорою. Разом вони проходять через досвід, який важко навіть описати словами. І це не тільки про виживання фізичне. Це ще й про те, як не втратити людяність.

Також Новини.LIVE повідомляли, що український фільм потрапив в номінацію Emmy Awards 2026. Мова про стрічку "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.