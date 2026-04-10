Кіно для гарного настрою: добірка українських комедій

Фрагмент з фільму "Люксембург, Люксембург".

Комедія — це не просто про сміх. Це про впізнавання себе, своїх близьких, ситуацій зі свого життя. Особливо коли мова про українське кіно — там жарти не вигадані, а ніби почуті десь у маршрутці чи на кухні. І саме тому вони "заходять" по-іншому — тепліше, чесніше.

Новини.LIVE відібрали кілька сучасних українських комедій, які варто подивитися, щоб і посміятися, і трохи подумати.

Українські комедії для перегляду

Люксембург, Люксембург (2023)

IMDb: 7.8

Це історія про двох братів, які ніби й рідні, але живуть у зовсім різних світах. Їх об’єднує новина: батько, якого вони майже не пам’ятають, при смерті. І ось вони їдуть до Люксембургу — не стільки до нього, як один до одного. Тут гумор з’являється сам — у діалогах, у паузах, у дивних ситуаціях, які здаються дуже знайомими. Іноді смішно, іноді трохи боляче. Але після перегляду лишається відчуття, ніби прожили із героями якийсь шматок їхнього життя.

Смак свободи (2024)

IMDb: 7.2

Тут усе починається з кухні — буквально. Головна героїня Варя не вписується в "просте життя", бо хоче більшого: готувати не просто їжу, а щось зі змістом. Через це втрачає роботу, але замість того, щоб здатися, їде у Львів і починає все з нуля. Це легкий, дуже живий фільм. Про те, як страшно міняти своє життя і як чудово, коли все ж наважуєшся. Тут є і романтика, і гумор, і моменти, коли хочеться сказати: "О, це ж прямо про мене".

Редакція (2025)

IMDb: 7.0

Цей фільм вже подарує зовсім інший настрій. Більше сарказму, більше реальності, яку всі впізнають, але не завжди хочуть визнавати. Головний герой випадково потрапляє у світ місцевих медіа і розуміє, що новини там живуть за своїми законами. Смішно? Так. Але після цього трохи ніяково. Бо багато моментів дуже точні. І дуже про нас сьогодні.

