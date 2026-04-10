Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Українські комедії, які дивляться на одному диханні

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 22:23
Кіно для гарного настрою: добірка українських комедій
Фрагмент з фільму "Люксембург, Люксембург". Кадр з відео

Комедія — це не просто про сміх. Це про впізнавання себе, своїх близьких,  ситуацій зі свого життя. Особливо коли мова про українське кіно — там жарти не вигадані, а ніби почуті десь у маршрутці чи на кухні. І саме тому вони "заходять" по-іншому — тепліше, чесніше.

Новини.LIVE відібрали кілька сучасних українських комедій, які варто подивитися, щоб і посміятися, і трохи подумати.

Українські комедії для перегляду

Люксембург, Люксембург (2023)
IMDb: 7.8

Це історія про двох братів, які ніби й рідні, але живуть у зовсім різних світах. Їх об’єднує новина: батько, якого вони майже не пам’ятають, при смерті. І ось вони їдуть до Люксембургу — не стільки до нього, як один до одного. Тут гумор з’являється сам — у діалогах, у паузах, у дивних ситуаціях, які здаються дуже знайомими. Іноді смішно, іноді трохи боляче. Але після перегляду лишається відчуття, ніби прожили із героями якийсь шматок їхнього життя.

Смак свободи (2024)
IMDb: 7.2

Тут усе починається з кухні — буквально. Головна героїня Варя не вписується в "просте життя", бо хоче більшого: готувати не просто їжу, а щось зі змістом. Через це втрачає роботу, але замість того, щоб здатися, їде у Львів і починає все з нуля. Це легкий, дуже живий фільм. Про те, як страшно міняти своє життя і як чудово, коли все ж наважуєшся. Тут є і романтика, і гумор, і моменти, коли хочеться сказати: "О, це ж прямо про мене".

Редакція (2025)
IMDb: 7.0

Цей фільм вже подарує зовсім інший настрій. Більше сарказму, більше реальності, яку всі впізнають, але не завжди хочуть визнавати. Головний герой випадково потрапляє у світ місцевих медіа і розуміє, що новини там живуть за своїми законами. Смішно? Так. Але після цього трохи ніяково. Бо багато моментів дуже точні. І дуже про нас сьогодні.

комедія українські фільми добірка фільмів
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації