Найкращі комедії останніх років: 4 фільми для підняття настрою

Фрагмент з фільму "Люблю тебе ненавидіти". Кадр з відео

Ми всі іноді потребуємо двох годин, коли можемо просто забути про проблеми, розслабитися і від душі посміятися. Саме для цього існує добірка найкращих американських комедій останніх років. Тут немає складних сюжетів чи філософських дилем — лише легкі, дотепні історії, які заряджають енергією і залишають тепле відчуття.

Кращі американські комедії на вечір

"Люблю тебе ненавидіти" (2023)

Це історія про те, як тонка межа між любов'ю і ненавистю може змінитися всього за кілька днів. Головні герої спочатку здаються ідеальною парою, а потім стають ворогами. Випадково вони отримують другий шанс зустрітися і зрозуміти, що їх почуття складніші, ніж здаються на перший погляд. Легка, романтична комедія з дотепними діалогами, яка змушує посміхнутися і трохи задуматися про стосунки.

"Каскадер" (2024)

Кольт — професійний каскадер, для якого ризик — це щоденна робота. Після серйозної аварії, яка майже зруйнувала його кар'єру, він змушений повернутися на знімальний майданчик. Але цього разу йому доведеться не лише виконувати трюки, а й знайти зниклу кінозірку, розплутати хитрі інтриги і поборотися за своє кохання. Динамічна історія з моментами адреналіну і гумору, яка тримає в напрузі від початку до кінця.

"Голий пістолет" (2025)

Лейтенант Френк Дребін молодший продовжує справу свого батька в цій новій комедії, де класичний детектив переплітається з безмежною абсурдністю. У фільмі знімаються Памела Андерсон, Пол Волтер Хаузер, Едді Ю та інші відомі актори. Ви можете очікувати лише одне — захоплюючі розслідування, несподівані повороти і гумор, який змушує сміятися з першої ж сцени.

"Грабіжник за покликанням" (2025)

Джеффрі Манчестер — відомий злочинець, який дивом втікає з в'язниці. Він знаходить тимчасовий притулок у магазині іграшок, де ретельно планує кожен свій крок. Але несподівана зустріч з чарівною жінкою змушує його діяти ризиковано і трохи нерозумно. Смішна і водночас захоплююча історія про те, як навіть хитрий план може піти не за сценарієм.

