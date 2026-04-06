Лучшие комедии последних лет: 4 фильма для поднятия настроения

Фрагмент из фильма "Люблю тебя ненавидеть". Кадр из видео

Мы все иногда нуждаемся в двух часах, когда можем просто забыть о проблемах, расслабиться и от души посмеяться. Именно для этого существует подборка лучших американских комедий последних лет. Здесь нет сложных сюжетов или философских дилемм — только легкие, остроумные истории, которые заряжают энергией и оставляют теплое ощущение.

Лучшие американские комедии последних лет.

Лучшие американские комедии на вечер

"Люблю тебя ненавидеть" (2023)

Это история о том, как тонкая грань между любовью и ненавистью может измениться всего за несколько дней. Главные герои сначала кажутся идеальной парой, а потом становятся врагами. И тут случайно они получают второй шанс встретиться и понять, что их чувства сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Легкая, романтическая комедия с остроумными диалогами, которая заставляет улыбнуться и немного задуматься об отношениях.

"Каскадер" (2024)

Кольт — профессиональный каскадер, для которого риск — это ежедневная работа. После серьезной аварии, которая почти разрушила его карьеру, он вынужден вернуться на съемочную площадку. Но на этот раз ему придется не только выполнять трюки, но и найти пропавшую кинозвезду, распутать хитрые интриги и побороться за свою любовь. Динамичная история с моментами адреналина и юмора, которая держит в напряжении от начала до конца.

"Голый пистолет" (2025)

Лейтенант Фрэнк Дребин младший продолжает дело своего отца в этой новой комедии, где классический детектив переплетается с безграничной абсурдностью. В фильме снимаются Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Эдди Ю и другие известные актеры. Вы можете ожидать лишь одно — захватывающие расследования, неожиданные повороты и юмор, который заставляет смеяться с первой же сцены.

"Грабитель по призванию" (2025)

Джеффри Манчестер — известный преступник, который чудом сбегает из тюрьмы. Он находит временное пристанище в магазине игрушек, где тщательно планирует каждый свой шаг. Но неожиданная встреча с очаровательной женщиной заставляет его действовать рискованно и немного глупо. Смешная и одновременно захватывающая история о том, как даже хитрый план может пойти не по сценарию.

