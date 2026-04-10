Видео

Украинские комедии, которые смотрятся на одном дыхании

Украинские комедии, которые смотрятся на одном дыхании

Дата публикации 10 апреля 2026 22:23
Кино для хорошего настроения: подборка украинских комедий
Фрагмент из фильма "Люксембург, Люксембург". Кадр из видео

Комедия — это не просто о смехе. Это об узнавании себя, своих близких, ситуаций из своей жизни. Особенно когда речь об украинском кино — там шутки не вымышленные, а будто услышанные где-то в маршрутке или на кухне. И именно поэтому они "заходят" по-другому — теплее, честнее.

Новини.LIVE отобрали несколько современных украинских комедий, которые стоит посмотреть, чтобы и посмеяться, и немного подумать.

Украинские комедии для просмотра

Люксембург, Люксембург (2023)
IMDb: 7.8

Это история о двух братьях, которые вроде и родные, но живут в совершенно разных мирах. Их объединяет новость: отец, которого они почти не помнят, при смерти. И вот они едут в Люксембург — не столько к нему, как друг к другу. Здесь юмор появляется сам — в диалогах, в паузах, в странных ситуациях, которые кажутся очень знакомыми. Иногда смешно, иногда немного больно. Но после просмотра остается ощущение, будто прожили с героями какой-то кусок их жизни.

Вкус свободы (2024)
IMDb: 7.2

Здесь все начинается с кухни — буквально. Главная героиня Варя не вписывается в "простую жизнь", потому что хочет большего: готовить не просто еду, а что-то со смыслом. Из-за этого теряет работу, но вместо того, чтобы сдаться, едет во Львов и начинает все с нуля. Это легкий, очень живой фильм. О том, как страшно менять свою жизнь и как прекрасно, когда все же решаешься. Здесь есть и романтика, и юмор, и моменты, когда хочется сказать: "О, это же прямо про меня".

Редакция (2025)
IMDb: 7.0

Этот фильм уже подарит совсем другое настроение. Больше сарказма, больше реальности, которую все узнают, но не всегда хотят признавать. Главный герой случайно попадает в мир местных медиа и понимает, что новости там живут по своим законам. Смешно? Да. Но после этого немного неловко. Потому что многие моменты очень точные. И очень про нас сегодня.

комедия украинские фильмы подборка фильмов
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
