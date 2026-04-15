Украинские сериалы, которые когда-то смотрела вся страна: 3 культовые истории

Сцена из сериала "Катерина". Фото: freepik

Когда-то украинские сериалы смотрели совсем по-другому — они собирали у экранов целые семьи. И среди них есть несколько таких, которые запомнились больше всего и до сих пор хорошо вспоминаются.

Новини.LIVE расскажет больше о таких лентах.

Давно забытые украинские сериалы

"Только любовь"

Это один из тех сериалов, который хорошо помнят те, кто смотрел украинское телевидение в начале 2010-х. Он вышел в 2010 году и стал особенным еще и потому, что был среди первых длинных украиноязычных проектов. В то время это действительно ощущалось как нечто новое.

Главный герой Денис — архитектор, который после смерти жены пытается как-то собрать себя воедино и воспитывает маленькую дочь. Жизнь не из легких, все держится на силе воли и привычке просто двигаться дальше. Но вдруг в его жизни появляется Ольга — учительница, с которой постепенно возникает нечто большее, чем просто симпатия.

Читайте также:

"Моя любимая Страшко"

Этот сериал уже совсем другого настроения — более современный, социальный и даже немного острый. Его можно назвать украинской адаптацией известной истории о девушке, которая не вписывается в стандарты "идеальной красоты". Главная героиня устраивается работать в косметическую компанию "Bon Visage". И с первых дней становится понятно, что ей там будет непросто. Она скромная, немного неуверенная в себе, не привыкшая к глянцевому миру.

И если честно, сначала кажется, что это будет очередная история о "перевоплощении". Но нет. Сериал больше о другом — о том, как к людям относятся в коллективах, о моббинге, о давлении внешних стандартов и о том, как легко общество навешивает ярлыки.

"Катерина"

Это современное переосмысление классической поэмы Тараса Шевченко. Но действие перенесено в настоящее время, поэтому история звучит по-новому. События разворачиваются в селе Шуляки. Там живет девушка Катерина, которая росла под строгим контролем родителей в очень закрытом мире, где все давно решено за нее.

Но все меняется, когда в село приезжает съемочная группа. Для Кати это как глоток другой жизни. Она влюбляется в актера Алексея Красильникова, и с этого момента ее привычный мир начинает рассыпаться.

