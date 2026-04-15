Українські серіали, які колись дивилася вся країна: 3 культові історії

Колись українські серіали дивилися зовсім по-іншому — вони збирали біля екранів цілі родини. І серед них є кілька таких, які запам’яталися найбільше і досі добре згадуються.

Давно забуті українські серіали

"Тільки кохання"

Це один із тих серіалів, який добре пам’ятають ті, хто дивився українське телебачення на початку 2010-х. Він вийшов у 2010 році й став особливим ще й тому, що був серед перших довгих україномовних проєктів. У той час це справді відчувалося як щось нове.

Головний герой Денис — архітектор, який після смерті дружини намагається якось зібрати себе докупи й виховує маленьку доньку. Життя не з легких, усе тримається на силі волі та звичці просто рухатися далі. Але раптом у його житті з’являється Ольга — вчителька, з якою поступово виникає щось більше, ніж просто симпатія.

"Моя улюблена Страшко"

Цей серіал вже зовсім іншого настрою — більш сучасний, соціальний і навіть трохи гострий. Його можна назвати українською адаптацією відомої історії про дівчину, яка не вписується в стандарти "ідеальної краси". Головна героїня влаштовується працювати в косметичну компанію "Bon Visage". І з перших днів стає зрозуміло, що їй там буде непросто. Вона скромна, трохи невпевнена в собі, не звикла до глянцевого світу.

І якщо чесно, спочатку здається, що це буде чергова історія про "перевтілення". Але ні. Серіал більше про інше — про те, як до людей ставляться в колективах, про мобінг, про тиск зовнішніх стандартів і про те, як легко суспільство навішує ярлики.

"Катерина"

Це сучасне переосмислення класичної поеми Тараса Шевченка. Але дія перенесена в сьогодення, тому історія звучить по-новому. Події розгортаються в селі Шуляки. Там живе дівчина Катерина, яка росла під суворим контролем батьків в дуже закритому світі, де все давно вирішено за неї.

Але все змінюється, коли в село приїжджає знімальна група. Для Каті це як ковток іншого життя. Вона закохується в актора Олексія Красильникова, і з цього моменту її звичний світ починає розсипатися.

