Фильм, который вошел в историю: 20 лет "Штольне"

Сцена из фильма "Штольня". Кадр из видео

Есть фильмы, которые выходят в прокат и потом быстро забываются. А есть те, что со временем начинают восприниматься совсем иначе — как нечто большее, чем просто кино. Они оставляют после себя ощущение, что в определенный момент все могло пойти другим путем. Именно такой историей стала "Штольня".

Новини.LIVE расскажет больше об этой ленте.

Что известно о фильме "Штольня"

20 лет назад на экраны вышла лента "Штольня" — первая попытка заговорить на языке триллера и ужасов в украинском кинематографе. На тот момент это звучало почти как эксперимент. Потому что у нас такого жанра фактически не существовало. Были только драмы, исторические ленты, телевизионные форматы. Поэтому тогда мало кто верил, что из этого что-то получится.

Фильм снимали в условиях, которые сегодня выглядят почти нереально. Локацией стали реальные подземелья — старый военный ДОТ 1939 года под Киевом. Именно поэтому в ленте так хорошо чувствуются настоящая сырость, темнота и ощущение замкнутого пространства, которое трудно подделать декорациями.

Отдельная история — производство. Первые деньги на фильм появились не из фондов и не от крупных студий. Это были личные сбережения и даже одолженные у родственников средства. И, наверное, именно поэтому "Штольня" стала такой особенной.

Читайте также:

Режиссер Любомир Левицкий тогда рискнул зайти в жанр, которого в Украине почти не было. И это, пожалуй, самый важный момент. Фильм вышел в прокат, собрал свою аудиторию, получил отзывы — разные, как и всегда бывает с чем-то новым. Но главное, что он не потерялся. Наоборот, со временем "Штольня" начала восприниматься как нечто культовое.

Через 20 лет "Штольню" сложно воспринимать просто как студенческий или экспериментальный проект. Скорее — как точку старта. Как момент, когда украинское кино впервые осторожно, но уверенно зашло в жанр ужасов.

И интересно, что сам Левицкий не остановился на этом направлении. Он и дальше работает с историями, где есть риск и сильная эмоция. Его новая лента "Киллхаус" — это уже другой масштаб. Это экшн, основанный на реальных событиях украинских военных операций, и он выходит в национальный прокат 23 апреля.

