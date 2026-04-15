Фільм, який увійшов в історію: 20 років "Штольні"

Є фільми, які виходять в прокат і потім швидко забуваються. А є ті, що з часом починають сприйматися зовсім інакше — як щось більше, ніж просто кіно. Вони лишають після себе відчуття, що в певний момент усе могло піти іншим шляхом. Саме такою історією стала "Штольня".

Що відомо про фільм "Штольня"

20 років тому на екрани вийшла стрічка "Штольня" — перша спроба заговорити мовою трилера та жахів в українському кінематографі. На той момент це звучало майже як експеримент. Бо в нас такого жанру фактично не існувало. Були лише драми, історичні стрічки, телевізійні формати. Тому тоді мало хто вірив, що з цього щось вийде.

Фільм знімали в умовах, які сьогодні мають майже нереальний вигляд. Локацією стали реальні підземелля — старий військовий ДОТ 1939 року під Києвом. Саме тому у стрічці так добре відчуваються справжня сирість, темрява і відчуття замкненого простору, яке важко підробити декораціями.

Окрема історія — виробництво. Перші гроші на фільм з’явилися не з фондів і не від великих студій. Це були особисті заощадження та навіть позичені в родичів кошти. І, мабуть, саме тому "Штольня" стала такою особливою.

Режисер Любомир Левицький тоді ризикнув зайти в жанр, якого в Україні майже не було. І це, мабуть, найважливіший момент. Фільм вийшов у прокат, зібрав свою аудиторію, отримав відгуки — різні, як і завжди буває з чимось новим. Але головне, що він не загубився. Навпаки, з часом "Штольня" почала сприйматися як щось культове.

Через 20 років "Штольню" складно сприймати просто як студентський чи експериментальний проєкт. Швидше — як точку старту. Як момент, коли українське кіно вперше обережно, але впевнено зайшло в жанр жахів.

І цікаво, що сам Левицький не зупинився на цьому напрямку. Він і далі працює з історіями, де є ризик і сильна емоція. Його нова стрічка "Кіллхаус" — це вже інший масштаб. Це екшн, заснований на реальних подіях українських військових операцій, і він виходить у національний прокат 23 квітня.

