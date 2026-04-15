20 років фільму "Штольня": чому він став особливим

20 років фільму "Штольня": чому він став особливим

Дата публікації: 15 квітня 2026 10:05
Фільм, який увійшов в історію: 20 років "Штольні"
Cцена з фільму "Школьня". Кадр з відео

Є фільми, які виходять в прокат і потім швидко забуваються. А є ті, що з часом починають сприйматися зовсім інакше — як щось більше, ніж просто кіно. Вони лишають після себе відчуття, що в певний момент усе могло піти іншим шляхом. Саме такою історією стала "Штольня".

Новини.LIVE розповість більше про цю стрічку.

Що відомо про фільм "Штольня"

20 років тому на екрани вийшла стрічка "Штольня" — перша спроба заговорити мовою трилера та жахів в українському кінематографі. На той момент це звучало майже як експеримент. Бо в нас такого жанру фактично не існувало. Були лише драми, історичні стрічки, телевізійні формати. Тому тоді мало хто вірив, що з цього щось вийде.

Фільм знімали в умовах, які сьогодні мають майже нереальний вигляд. Локацією стали реальні підземелля — старий військовий ДОТ 1939 року під Києвом. Саме тому у стрічці так добре відчуваються справжня сирість, темрява і відчуття замкненого простору, яке важко підробити декораціями.

Окрема історія — виробництво. Перші гроші на фільм з’явилися не з фондів і не від великих студій. Це були особисті заощадження та навіть позичені в родичів кошти. І, мабуть, саме тому "Штольня" стала такою особливою.

Читайте також:

Режисер Любомир Левицький тоді ризикнув зайти в жанр, якого в Україні майже не було. І це, мабуть, найважливіший момент. Фільм вийшов у прокат, зібрав свою аудиторію, отримав відгуки — різні, як і завжди буває з чимось новим. Але головне, що він не загубився. Навпаки, з часом "Штольня" почала сприйматися як щось культове. 

Через 20 років "Штольню" складно сприймати просто як студентський чи експериментальний проєкт. Швидше — як точку старту. Як момент, коли українське кіно вперше обережно, але впевнено зайшло в жанр жахів.

І цікаво, що сам Левицький не зупинився на цьому напрямку. Він і далі працює з історіями, де є ризик і сильна емоція. Його нова стрічка "Кіллхаус" — це вже інший масштаб. Це екшн, заснований на реальних подіях українських військових операцій, і він виходить у національний прокат 23 квітня.

Раніше ми писали про те, який український серіал наробив свого часу галасу в мережі. "Реванш" складається з 24 серій.

Також Новини.LIVE розповідали про серіали у стилі "Впіймати Кайдаша". Це такі ж душевні історії, які сподобаються своєю атмосферою.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
