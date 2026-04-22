"Кіллхаус" виходить у прокат: фільм про реальну спецоперацію, який вже називають подією року

Сергій Стрельніков в фільмі "Кіллхаус". Кадр з відео

Вже 23 квітня в прокат виходить стрічка, про яку вже кілька місяців говорять у кіношних колах і соцмережах. Йдеться про екшен-трилер "Кіллхаус", де одну з головних ролей виконав Сергій Стрельніков.

Перші враження на "Кіллхаус"

Фільм побудований навколо історії, яка має реальне підґрунтя. У центрі подій — складна операція з порятунку, пов’язана з одним із перших випадків використання дронів у подібних умовах. У цій історії переплітаються долі цивільного подружжя, журналістки зі США та українських спецпідрозділів, які беруть участь у місії.

Ситуація розгортається на окупованій території, де подружжя потрапляє під обстріл. Завданням операції стає їх евакуація, але все ускладнюються, коли стає зрозуміло, що 14-річна донька пари в заручниках у ворога. І саме це змінює хід усієї операції.

Паралельно історія виходить у публічний простір — завдяки американській журналістці, яка опиняється поруч і веде пряму трансляцію. Вона опиняється перед тяжким вибором: залишити зону разом з евакуаційною групою або продовжити роботу, ризикуючи життям.

До фільму були залучені реальні військові та ветерани, зокрема представники 3 ОШБр, СБУ (ЦСО "А") та ГУР. Це додало стрічці ще більшої реалістичності.

Після допрем’єрного показу, який відбувся 21 квітня, у мережі з’явилося чимало відгуків. І більшість із них доволі емоційні:

"Був на допремʼєрному показі "Кіллхаус". Раджу всім подивитися".

"Хочу сказати, що давно не дивився настільки крутих українських фільмів! Не буду розповідати спойлери, але вам варто сходити на цей шедевр".

"Таких фільмів ви ще не бачили".

Якщо коротко, то "Кіллхаус" уже зараз називають однією з найпомітніших прем’єр весни, і схоже, що після офіційного старту прокату розмов про нього стане ще більше.

