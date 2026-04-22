"Кіллхаус" виходить у прокат: фільм про реальну спецоперацію, який вже називають подією року

Український фільм "Кіллхаус" готується до прокату: перші враження
Вже 23 квітня в прокат виходить стрічка, про яку вже кілька місяців говорять у кіношних колах і соцмережах. Йдеться про екшен-трилер "Кіллхаус", де одну з головних ролей виконав Сергій Стрельніков.
Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про цю новинку.
Перші враження на "Кіллхаус"
Фільм побудований навколо історії, яка має реальне підґрунтя. У центрі подій — складна операція з порятунку, пов’язана з одним із перших випадків використання дронів у подібних умовах. У цій історії переплітаються долі цивільного подружжя, журналістки зі США та українських спецпідрозділів, які беруть участь у місії.
Ситуація розгортається на окупованій території, де подружжя потрапляє під обстріл. Завданням операції стає їх евакуація, але все ускладнюються, коли стає зрозуміло, що 14-річна донька пари в заручниках у ворога. І саме це змінює хід усієї операції.
Паралельно історія виходить у публічний простір — завдяки американській журналістці, яка опиняється поруч і веде пряму трансляцію. Вона опиняється перед тяжким вибором: залишити зону разом з евакуаційною групою або продовжити роботу, ризикуючи життям.
До фільму були залучені реальні військові та ветерани, зокрема представники 3 ОШБр, СБУ (ЦСО "А") та ГУР. Це додало стрічці ще більшої реалістичності.
Після допрем’єрного показу, який відбувся 21 квітня, у мережі з’явилося чимало відгуків. І більшість із них доволі емоційні:
- "Був на допремʼєрному показі "Кіллхаус". Раджу всім подивитися".
- "Хочу сказати, що давно не дивився настільки крутих українських фільмів! Не буду розповідати спойлери, але вам варто сходити на цей шедевр".
- "Таких фільмів ви ще не бачили".
Якщо коротко, то "Кіллхаус" уже зараз називають однією з найпомітніших прем’єр весни, і схоже, що після офіційного старту прокату розмов про нього стане ще більше.
