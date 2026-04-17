Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Самые сильные роли Тома Харди, которые впечатляют

Самые сильные роли Тома Харди, которые впечатляют

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 14:40
Лучшие фильмы с Томом Харди: что посмотреть в первую очередь
Сцена из фильма "Веном". Кадр из видео

Талантливый Том Харди — актер, которого сложно спутать с кем-то другим. Он легко меняет амплуа и одинаково убедительно выглядит и в криминальной драме, и в боевике, и в фантастике. Именно поэтому его роли так запоминаются.

Новини.LIVE выделили несколько лент, которые стоит увидеть с Томом Харди.

Лучшие роли Тома Харди в кино

В "Легенде" он играет сразу двух братьев-близнецов, которые стали известными криминальными фигурами в Лондоне 60-х. Один более сдержанный и холодный, другой — эгоцентричный и непредсказуемый. Через их историю показан не только преступный мир, но и то, как амбиции и власть постепенно разрушают людей изнутри.

Совсем другое настроение в "Легенде Хью Гласса". Здесь все сводится к выживанию в суровой природе. Герой оказывается брошенным после жестокой измены и вынужден сам пробиваться сквозь холод и боль. Это история о выносливости и внутренней силе, когда вокруг нет никакой поддержки. В этом фильме главные роли разделили Леонардо Ди Каприо и Том Харди.

"Безумный Макс: Дорога гнева" — это постапокалиптический мир, где выживают сильнейшие. Макс, которого играет Харди, оказывается втянутым в побег вместе с Фуриозой и группой женщин, которые пытаются вырваться из-под контроля тирана. Фильм держится на скорости и ощущении непрерывной погони.

Читайте также:

В "Веноме" актер появляется в более легком, фантастическом жанре. Его герой — журналист, который случайно становится носителем инопланетного существа. Между ними возникает странная связь, которая меняет жизнь обоих.

Том Харди лучшие фильмы подборка фильмов
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации