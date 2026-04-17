Лучшие фильмы с Томом Харди: что посмотреть в первую очередь

Талантливый Том Харди — актер, которого сложно спутать с кем-то другим. Он легко меняет амплуа и одинаково убедительно выглядит и в криминальной драме, и в боевике, и в фантастике. Именно поэтому его роли так запоминаются.

Новини.LIVE выделили несколько лент, которые стоит увидеть с Томом Харди.

Лучшие роли Тома Харди в кино

В "Легенде" он играет сразу двух братьев-близнецов, которые стали известными криминальными фигурами в Лондоне 60-х. Один более сдержанный и холодный, другой — эгоцентричный и непредсказуемый. Через их историю показан не только преступный мир, но и то, как амбиции и власть постепенно разрушают людей изнутри.

Совсем другое настроение в "Легенде Хью Гласса". Здесь все сводится к выживанию в суровой природе. Герой оказывается брошенным после жестокой измены и вынужден сам пробиваться сквозь холод и боль. Это история о выносливости и внутренней силе, когда вокруг нет никакой поддержки. В этом фильме главные роли разделили Леонардо Ди Каприо и Том Харди.

"Безумный Макс: Дорога гнева" — это постапокалиптический мир, где выживают сильнейшие. Макс, которого играет Харди, оказывается втянутым в побег вместе с Фуриозой и группой женщин, которые пытаются вырваться из-под контроля тирана. Фильм держится на скорости и ощущении непрерывной погони.

В "Веноме" актер появляется в более легком, фантастическом жанре. Его герой — журналист, который случайно становится носителем инопланетного существа. Между ними возникает странная связь, которая меняет жизнь обоих.

