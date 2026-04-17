Головна Кіно Найсильніші ролі Тома Гарді, які вражають

Найсильніші ролі Тома Гарді, які вражають

Дата публікації: 17 квітня 2026 14:40
Найкращі фільми з Томом Гарді: що подивитись у першу чергу
Cцена з фільму "Веном". Кадр з відео

Талановитий Том Гарді — актор, якого складно сплутати з кимось іншим. Він легко змінює амплуа і одинаково переконливий вигляд має і в кримінальній драмі, і в бойовику, і в фантастиці. Саме тому його ролі так запам’ятовуються.

Новини.LIVE виділили кілька стрічок, які варто побачити з Томом Гарді.

Найкращі ролі Тома Гарді в кіно

У "Легенді" він грає одразу двох братів-близнюків, які стали відомими кримінальними фігурами в Лондоні 60-х. Один більш стриманий і холодний, інший — егоцентричний і непередбачуваний. Через їхню історію показано не лише злочинний світ, а й те, як амбіції та влада поступово руйнують людей зсередини.

Зовсім інший настрій у "Легенді Г’ю Гласса". Тут усе зводиться до виживання в суворій природі. Герой опиняється покинутим після жорстокої зради і змушений сам пробиватися крізь холод і біль. Це історія про витривалість і внутрішню силу, коли навколо немає жодної підтримки. В цьому фільмі головні ролі розділили Леонардо Ді Капріо і Том Гарді.

"Шалений Макс: Дорога гніву" — це постапокаліптичний світ, де виживають найсильніші. Макс, якого грає Гарді, опиняється втягнутим у втечу разом із Фуріозою та групою жінок, які намагаються вирватися з-під контролю тирана. Фільм тримається на швидкості та відчутті безперервної погоні.

У "Веномі" актор з’являється в більш легкому, фантастичному жанрі. Його герой — журналіст, який випадково стає носієм інопланетної істоти. Між ними виникає дивний зв’язок, який змінює життя обох.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Юлія Хівренко
