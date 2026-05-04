Детективні новинки на вихідні: мінісеріали, які вражають фіналом

Іноді хочеться не просто подивитися кіно, а повністю зануритися в історію. У нашій добірці представлені психологічні трилери та детективи, від яких мурашки по шкірі. Мова про серіали з захопливим сюжетом, що вміють дивувати.

Які детективні історії не варто пропускати

"Відділ нерозкритих убивств" (2025)

Це справжній подарунок для фанатів британського стилю. Двоє детективів беруться за "глухарі" — справи, які лежали в архівах по двадцять років. Тут головне не сам факт злочину, а те, що відчувають люди: сором, страх і старі гріхи, які не дають спокійно жити. Дуже атмосферний і глибокий серіал.

"Платформа 7" (2023)

Уявіть, що ви стали свідком чогось дивного на вокзалі, а потім зрозуміли, що це безпосередньо стосується вашого життя. Головна героїня Ліза намагається розплутати цей клубок, де реальність переплітається з містикою. Серіал про те, що наше минуле нікуди не зникає.

"Одного разу збрехавши" (2024)

Сюжет тут закручений максимально: жінка бачить на відео з прихованої камери свого чоловіка, якого вона нещодавно поховала. Поки вона намагається з’ясувати, чи це не галюцинація, її родичі знаходять зв’язки з іншим вбивством. Класичний трилер, де у кожного в шафі сховано по скелету.

"В її очах" (2021)

Це кіно починається як звичайна історія про зраду: офісний роман, любовний трикутник. Але не дайте себе обманути. Ближче до розв’язки сюжет повертає в такий бік, що ви точно не вгадаєте фінал. Це один із тих серіалів, які після перегляду хочеться обговорити з усіма знайомими.

"Сумую за тобою" (2025)

Свіжий британський серіал про детективку, яка випадково знаходить фото свого зниклого нареченого в мережі. Він зник саме тоді, коли вбили її батька. Жодних зайвих істерик чи спецефектів — тільки чистий саспенс, інтелектуальне розслідування і таємниці, від яких стає ніяково.

