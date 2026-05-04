Детективные новинки на выходные: мини-сериалы, которые поражают финалом

Иногда хочется не просто посмотреть кино, а полностью погрузиться в историю. В нашей подборке представлены психологические триллеры и детективы, от которых мурашки по коже. Речь о сериалах с захватывающим сюжетом, умеющих удивлять.

"Отдел нераскрытых убийств" (2025)

Это настоящий подарок для фанатов британского стиля. Двое детективов берутся за "глухари" — дела, которые лежали в архивах по двадцать лет. Здесь главное не сам факт преступления, а то, что чувствуют люди: стыд, страх и старые грехи, которые не дают спокойно жить. Очень атмосферный и глубокий сериал.

"Платформа 7" (2023)

Представьте, что вы стали свидетелем чего-то странного на вокзале, а потом поняли, что это напрямую касается вашей жизни. Главная героиня Лиза пытается распутать этот клубок, где реальность переплетается с мистикой. Сериал о том, что наше прошлое никуда не исчезает.

"Однажды солгав" (2024)

Сюжет здесь закручен максимально: женщина видит на видео со скрытой камеры своего мужа, которого она недавно похоронила. Пока она пытается выяснить, не галлюцинация ли это, ее родственники находят связи с другим убийством. Классический триллер, где у каждого в шкафу спрятано по скелету.

"В ее глазах" (2021)

Это кино начинается как обычная история об измене: офисный роман, любовный треугольник. Но не дайте себя обмануть. Ближе к развязке сюжет поворачивает в такую сторону, что вы точно не угадаете финал. Это один из тех сериалов, которые после просмотра хочется обсудить со всеми знакомыми.

"Скучаю по тебе" (2025)

Свежий британский сериал о детективке, которая случайно находит фото своего пропавшего жениха в сети. Он исчез именно тогда, когда убили ее отца. Никаких лишних истерик или спецэффектов — только чистый саспенс, интеллектуальное расследование и тайны, от которых становится неловко.

