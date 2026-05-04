Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Выключить не получится: 5 детективов, что заставят забыть вас о сне

Выключить не получится: 5 детективов, что заставят забыть вас о сне

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 19:00
Детективные новинки на выходные: мини-сериалы, которые поражают финалом
Сцена из сериала "Отдел нераскрытых убийств". Кадр из видео

Иногда хочется не просто посмотреть кино, а полностью погрузиться в историю. В нашей подборке представлены психологические триллеры и детективы, от которых мурашки по коже. Речь о сериалах с захватывающим сюжетом, умеющих удивлять.

Редакция Новини.LIVE расскажет о лучших детективных новинках последних лет.

Какие детективные истории не стоит пропускать

"Отдел нераскрытых убийств" (2025)

Это настоящий подарок для фанатов британского стиля. Двое детективов берутся за "глухари" — дела, которые лежали в архивах по двадцать лет. Здесь главное не сам факт преступления, а то, что чувствуют люди: стыд, страх и старые грехи, которые не дают спокойно жить. Очень атмосферный и глубокий сериал.

"Платформа 7" (2023)

Читайте также:

Представьте, что вы стали свидетелем чего-то странного на вокзале, а потом поняли, что это напрямую касается вашей жизни. Главная героиня Лиза пытается распутать этот клубок, где реальность переплетается с мистикой. Сериал о том, что наше прошлое никуда не исчезает.

"Однажды солгав" (2024)

Сюжет здесь закручен максимально: женщина видит на видео со скрытой камеры своего мужа, которого она недавно похоронила. Пока она пытается выяснить, не галлюцинация ли это, ее родственники находят связи с другим убийством. Классический триллер, где у каждого в шкафу спрятано по скелету.

"В ее глазах" (2021)

Это кино начинается как обычная история об измене: офисный роман, любовный треугольник. Но не дайте себя обмануть. Ближе к развязке сюжет поворачивает в такую сторону, что вы точно не угадаете финал. Это один из тех сериалов, которые после просмотра хочется обсудить со всеми знакомыми.

"Скучаю по тебе" (2025)

Свежий британский сериал о детективке, которая случайно находит фото своего пропавшего жениха в сети. Он исчез именно тогда, когда убили ее отца. Никаких лишних истерик или спецэффектов — только чистый саспенс, интеллектуальное расследование и тайны, от которых становится неловко.

Ранее мы писали о том, какой новый детективный мини-сериал в стиле "Мистер и миссис Смит". Он вышел в 2025 году, но до сих пор пользуется спросом.

Также Новини.LIVE сообщали, какие детективные сериалы в стиле "Его и ее" советуем посмотреть. Похожие очень по атмосфере истории.

детективные сериалы минисериалы на Netflix подборка сериалов
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации