5 новых сериалов на Netflix, что могут вас удивить: подборка киномана

Платформа Netflix обновляет контент быстрее, чем мы успеваем его просматривать. Из-за этого действительно стоящие вещи часто теряются за рекламными баннерами громких блокбастеров.

Если вы как раз ищете, чем занять вечер, Новини.LIVE расскажет о нескольких проектах, которые точно заслуживают внимания.

Что нового вышло на Netflix

"Сварка", 2 сезон

Помните, как обычная перепалка на парковке превратила жизнь двух незнакомцев в настоящий ад? В новом сезоне градус безумия не снижается. Дени и Эми продолжают свою эпическую битву. Все началось с мелочи: кто-то кого-то подрезал, кто-то показал средний палец. Но теперь это не просто обида, а полноценная война.

"Неизбранные"

Это психологическая драма о том, как трудно вырваться из "идеальной" клетки. Рози живет в закрытой религиозной общине. Со стороны кажется, что у нее все хорошо: муж, ребенок. Но на самом деле каждый ее шаг контролируется лидером секты. Никакого собственного мнения, никакой свободы. Весь этот хрупкий мир начинает трещать, когда Рози встречает Сэма — преступника, который убегает от закона. Именно эта случайная встреча дает ей понять, что за забором общины есть другая жизнь, за которую стоит побороться.

"Закон Лидии Поэт", 3 сезон

Если вам нравятся стильные исторические детективы, то приключения Лидии Поэт — это именно то, что нужно. Италия, конец XIX века. Времена, когда женщину в суде воспринимали скорее как недоразумение, чем как профессионала. Но Лидия не из тех, кто опускает руки. Она упорно доказывает, что способна распутывать самые сложные убийства лучше мужчин. В третьем сезоне вызовы становятся еще опаснее, а ее методы еще более дерзкими.

"Большие ошибки"

История о двух взрослых "катастрофах" — брате и сестре Ники и Моргане. Они совершенно не умеют справляться с жизнью, но обстоятельства заставляют их действовать решительно: бабушке нужна операция, а денег нет. Гениальный план, по их мнению, украсть дорогое украшение. Естественно, все идет наперекосяк. Вместо легких денег они получают на хвост настоящих бандитов, которые теперь шантажом заставляют их выполнять грязную работу.

"Преступники", 2 сезон

Чарли очень хотел завязать с прошлым и спокойно жить в Берлине. Но бывшие друзья-грабители имеют другие планы. Его буквально вытаскивают из мирной жизни, чтобы провернуть последнее дело — ограбление музея. То, что должно было быть "быстрым забегом", превращается в игру на выживание. Теперь Чарли приходится вспомнить все старые навыки, чтобы не просто украсть монеты, а вообще остаться живым в этой мясорубке.

Ранее мы писали о том, какой популярный детективный мини-сериал на Netflix захватит вас с первых секунд. Его посмотрели более 100 миллионов зрителей.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы 2026 года обсуждают все в социальных сетях. Расскажем о четырех самых ярких премьерах.