5 нових серіалів на Netflix, які можуть вас здивувати: добірка кіномана

Платформа Netflix оновлює контент швидше, ніж ми встигаємо його переглядати. Через це справді вартісні речі часто губляться за рекламними банерами гучних блокбастерів.

Якщо ви якраз шукаєте, чим зайняти вечір, розповімо про кілька проєктів, які точно заслуговують на увагу.

Що нового вийшло на Netflix

"Сварка", 2 сезон

Пам'ятаєте, як звичайна перепалка на парковці перетворила життя двох незнайомців на справжнє пекло? У новому сезоні градус божевілля не знижується. Дені та Емі продовжують свою епічну битву. Все почалося з дрібниці: хтось когось підрізав, хтось показав середній палець. Але тепер це не просто образа, а повноцінна війна.

"Необрані"

Це психологічна драма про те, як важко вирватися з "ідеальної" клітки. Розі живе в закритій релігійній громаді. Збоку здається, що у неї все добре: чоловік, дитина. Але насправді кожен її крок контролюється лідером секти. Жодної власної думки, жодної свободи. Весь цей крихкий світ починає тріщати, коли Розі зустрічає Сема — злочинця, який втікає від закону. Саме ця випадкова зустріч дає їй зрозуміти, що за парканом громади є інше життя, за яке варто поборотися.

"Закон Лідії Поет", 3 сезон

Якщо вам подобаються стильні історичні детективи, то пригоди Лідії Поет — це саме те. Італія, кінець XIX століття. Часи, коли жінку в суді сприймали радше як непорозуміння, ніж як професіонала. Але Лідія не з тих, хто опускає руки. Вона вперто доводить, що здатна розплутувати найскладніші вбивства краще за чоловіків. У третьому сезоні виклики стають ще небезпечнішими, а її методи ще зухвалішими.

"Великі помилки"

Історія про двох дорослих "катастроф" — брата і сестру Нікі та Моргана. Вони абсолютно не вміють давати собі раду в житті, але обставини змушують їх діяти рішуче: бабусі потрібна операція, а грошей немає. Геніальний план, на їхню думку, вкрасти дорогу прикрасу. Звісно, все йде шкереберть. Замість легких грошей вони отримують на хвіст справжніх бандитів, які тепер шантажем змушують їх виконувати брудну роботу.

"Злочинці", 2 сезон

Чарлі дуже хотів зав'язати з минулим і спокійно жити в Берліні. Але колишні друзі-грабіжники мають інші плани. Його буквально витягують з мирного життя, щоб провернути останню справу — пограбування музею. Те, що мало бути "швидким забігом", перетворюється на гру на виживання. Тепер Чарлі доводиться згадати всі старі навички, щоб не просто вкрасти монети, а взагалі залишитися живим у цій м'ясорубці.

Раніше ми писали про те, який популярний детективний мінісеріал на Netflix захопить вас з перших секунд. Його подивилися більше 100 мільйонів глядачів.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми 2026 року обговорюють усі в соціальних мережах. Розповімо про чотири найяскравіші прем’єри.