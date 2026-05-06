Фильм "Шептун": Netflix экранизировал известный бестселлер с Робертом де Ниро

Роберт Де Ниро. Кадр из видео

Кажется, у любителей пощекотать себе нервы появился еще один серьезный повод ждать конца лета. Netflix официально подтвердил работу над экранизацией детективного бестселлера Алекса Норта "Шептун" (The Whisper Man) и даже выложил первые кадры.

Фильм "Шептун" от Netflix

Завязка истории может показаться знакомой для этого жанра, но от того не менее интригующей. Писатель Том Кеннеди после потери жены пытается начать жизнь с чистого листа. Вместе с восьмилетним сыном он переезжает в тихий провинциальный городок Фезербенк.

Однако спокойной жизни не получается. Городок имеет свое темное прошлое: двадцать лет назад здесь орудовал серийный маньяк, которого прозвали "Шептуном" — он выманивал жертв, шепча им под окнами. Убийцу давно засадили за решетку, но вдруг в городе снова исчезает ребенок — сын Тома.

Поняв, что официальное следствие слишком медлит, отец берется за поиски самостоятельно. Для этого ему приходится обратиться за помощью к собственному отцу — бывшему детективу. Вместе им придется копаться в тайнах прошлого и выяснить, вернулся ли старый кошмар, или у "Шептуна" появился последователь.

Кто в кадре и за кулисами

Похоже, Netflix не экономил на этом проекте. Главные роли в нем сыграли:

Роберт де Ниро — его присутствие в касте уже само по себе добавляет ленте весомости. Очевидно, именно он сыграет опытного экс-детектива и отца главного героя.

— его присутствие в касте уже само по себе добавляет ленте весомости. Очевидно, именно он сыграет опытного экс-детектива и отца главного героя. Адам Скотт — актер, которого мы любим по сериалам "Большая маленькая ложь" и "Разрыв". Будет интересно взглянуть на него в таком напряженном драматическом образе.

— актер, которого мы любим по сериалам "Большая маленькая ложь" и "Разрыв". Будет интересно взглянуть на него в таком напряженном драматическом образе. Мишель Монаган — звезда франшизы "Миссия невыполнима" и недавнего сезона "Белого лотоса".

Режиссерское кресло занял Джейм Эшкрофт, известный по триллеру "Жестокая расплата". А над сценарием работали Чейз Палмер (соавтор адаптации стивен-кинговского "Оно") и Бен Джейкоби ("Омен. Первое знамение"). С такой командой шансов испортить историю, честно, немного.

Когда ждать новый фильм от Netflix

Долго ждать не придется. Премьера "Шептуна" запланирована на Netflix уже на 28 августа.

