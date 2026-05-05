Лучшая роль за годы: Лоуренс поразила в драме "Умри, моя любовь"

Лучшая роль за годы: Лоуренс поразила в драме "Умри, моя любовь"

Дата публикации 5 мая 2026 10:03
Дженнифер Лоуренс в драме "Умри, моя любовь": ее самая сильная роль за последние годы
Дженнифер Лоуренс. Кадр из видео

Честно говоря, "Умри, моя любовь" — это не совсем то кино, под которое можно расслабиться вечером с попкорном. Это очень эмоциональная лента, которую Линн Рэмси выстроила на основе радикальной прозы Арианы Харвич. Если вы ждете классический голливудский триллер, где все понятно с первых кадров, то готовьтесь к сюрпризу.

Новини.LIVE расскажет о сюжете этого фильма подробнее.

В центре сюжета предстает молодая женщина (Дженнифер Лоуренс), которая оказывается в добровольном изгнании где-то в глуши. Деревенская идиллия, муж, ребенок — на первый взгляд, это как мечта из Pinterest, но на деле все превращается для нашей героини в душную клетку. Рэмси очень тонко показывает, как послеродовое состояние смешивается с изоляцией, и героиня начинает буквально рассыпаться на куски. Это тот случай, когда быт становится страшнее любых монстров под кроватью.

Что делает этот фильм с Лоуренс особенным

Ну конечно, это актерский дуэт. Лоуренс здесь выдает такое нервное напряжение, что его физически ощущаешь через экран. Роберт Паттинсон тоже на своем месте — он идеально играет партнера, с которым отношения становятся катализатором для внутреннего взрыва.

Также важно, что фильм не стесняется показывать "темную сторону" материнства — ту, о которой обычно молчат. Это история о том, что бывает, когда женщина соглашается на роль матери под давлением общественных ожиданий, а не по внутреннему зову. Получилась очень острая, местами жестокая, но невероятно эстетичная и сексуальная драма.

Книга Харвич очень субъективна и насыщена внутренними монологами, поэтому перенести ее на экран было вызовом. Но команде (Линн Рэмси, Энда Уолш, Элис Берч) удалось превзойти все ожидания фанатов.

Это кино о борьбе за собственный рассудок в мире, где от тебя ждут только спокойствия и любви. Оно сложное, многогранное и его точно хочется обсуждать. Даже если вы не фанат мелодрам, этот фильм способен изменить отношение к жанру, потому что он выходит далеко за рамки привычных штампов.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
