Самая смешная комедия с идеальным актерским составом: вы точно ее видели

Сцена из фильма "Мы - Миллеры". Кадр из видео

Фильм "Мы — Миллеры" — это та самая комедия, которую можно пересматривать каждый раз, когда хочется просто расслабиться и хорошенько посмеяться. В 2013 году режиссер Роусон Маршалл Тербер выпустил настоящий хит, где смешал криминал, взрослый юмор и неожиданно теплую семейную историю, хоть и начинается она с чистой авантюры.

Сюжет крутится вокруг Дэвида Кларка (Джейсон Судейкис), который промышляет мелкой торговлей травой. Когда дела идут наперекосяк и он оказывается в долгах перед серьезным поставщиком, Дэвид получает "предложение, от которого невозможно отказаться": перевезти огромную партию наркотиков через границу.

Понимая, что одинокий бородатый парень в фургоне — это идеальная мишень для таможенников, он придумывает гениальный план. Дэвид решает замаскироваться под типичного американского туриста на отдыхе. Для этого он собирает "семью" из случайных людей:

Жена: стриптизерша Роуз (Дженнифер Энистон), которой тоже очень нужны деньги.

наивный и диковатый соседский парень Кенни (Уилл Поултер).

наивный и диковатый соседский парень Кенни (Уилл Поултер). Дочь: уличная оторва Кейси (Эмма Робертс).

Фильм цепляет именно своей абсурдностью. Эта четверка, которая терпеть не может друг друга, вынуждена играть роль идеальных Миллеров в тесном фургоне. Конечно, все идет не по плану: от встреч с реальными наркобаронами до нелепых ситуаций с другими туристами.

Несколько интересных фактов о ленте:

Химия между Энистон и Судейкисом просто невероятная, а Уилл Поултер после этой роли стал настоящей звездой (его "прорыв года" на MTV был вполне заслуженным).

Над саундтреком к фильму работали Людвиг Йоранссон и Теодор Шапиро, которые добавили драйва каждой сцене.

Здесь много острых и порой пошлых шуток, но они прописаны настолько удачно, что фильм получился замечательным.

Несмотря на криминальный подтекст, "Мы — Миллеры" — это история о том, как совершенно разные и одинокие люди вдруг начинают чувствовать ответственность друг за друга. Постепенно фейковая семья становится для героев реальнее их настоящей жизни.

Это идеальный выбор для вечера, когда хочется чего-то легкого, динамичного и с гарантированным хорошим настроением после просмотра. Если вы до сих пор не видели сцену с пауком или танцы Дженнифер Энистон, то пора исправиться.

