Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Фильм, что поднимает настроение каждому: лучшая комедия 2013 года

Фильм, что поднимает настроение каждому: лучшая комедия 2013 года

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 19:12
Самая смешная комедия с идеальным актерским составом: вы точно ее видели
Сцена из фильма "Мы - Миллеры". Кадр из видео

Фильм "Мы — Миллеры" — это та самая комедия, которую можно пересматривать каждый раз, когда хочется просто расслабиться и хорошенько посмеяться. В 2013 году режиссер Роусон Маршалл Тербер выпустил настоящий хит, где смешал криминал, взрослый юмор и неожиданно теплую семейную историю, хоть и начинается она с чистой авантюры.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом фильме подробнее.

Какую комедию стоит посмотреть

Сюжет крутится вокруг Дэвида Кларка (Джейсон Судейкис), который промышляет мелкой торговлей травой. Когда дела идут наперекосяк и он оказывается в долгах перед серьезным поставщиком, Дэвид получает "предложение, от которого невозможно отказаться": перевезти огромную партию наркотиков через границу.

Понимая, что одинокий бородатый парень в фургоне — это идеальная мишень для таможенников, он придумывает гениальный план. Дэвид решает замаскироваться под типичного американского туриста на отдыхе. Для этого он собирает "семью" из случайных людей:

  • Жена: стриптизерша Роуз (Дженнифер Энистон), которой тоже очень нужны деньги.
  • Сын: наивный и диковатый соседский парень Кенни (Уилл Поултер).
  • Дочь: уличная оторва Кейси (Эмма Робертс).

Фильм цепляет именно своей абсурдностью. Эта четверка, которая терпеть не может друг друга, вынуждена играть роль идеальных Миллеров в тесном фургоне. Конечно, все идет не по плану: от встреч с реальными наркобаронами до нелепых ситуаций с другими туристами.

Читайте также:

Несколько интересных фактов о ленте:

  • Химия между Энистон и Судейкисом просто невероятная, а Уилл Поултер после этой роли стал настоящей звездой (его "прорыв года" на MTV был вполне заслуженным).
  • Над саундтреком к фильму работали Людвиг Йоранссон и Теодор Шапиро, которые добавили драйва каждой сцене.
  • Здесь много острых и порой пошлых шуток, но они прописаны настолько удачно, что фильм получился замечательным.

Несмотря на криминальный подтекст, "Мы — Миллеры" — это история о том, как совершенно разные и одинокие люди вдруг начинают чувствовать ответственность друг за друга. Постепенно фейковая семья становится для героев реальнее их настоящей жизни.

Это идеальный выбор для вечера, когда хочется чего-то легкого, динамичного и с гарантированным хорошим настроением после просмотра. Если вы до сих пор не видели сцену с пауком или танцы Дженнифер Энистон, то пора исправиться.

Ранее мы писали о том, какие украинские комедии можно посмотреть на этих выходных, если хочется легких и одновременно душевных историй.

Также мы сообщали о лучших американских лентах в жанре комедия. Здесь и про любовь, и комические ситуации, все для хорошего настроения.

Дженнифер Энистон лучшие фильмы американские комедии
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации