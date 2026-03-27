Комедии, что заставляют смеяться даже в плохой день

Фрагмент из фильма "Шпионка". Кадр из видео

Если хочется просто посмеяться от души и забыть обо всех заботах, тогда эти комедии точно для вас. Они проверены зрителями и критиками, и гарантированно поднимут настроение даже в самый пасмурный день.

Лучшие комедии для выходных

"Мой пацан" (2012)

В центре сюжета этого фильма 12-летний Донни Бергер, который попадает в безумный водоворот юношеских приключений. Влюбившись в свою строгую учительницу Мэри МакГарикл, он даже не думал о последствиях, наслаждаясь моментом. Но жизнь быстро расставила все по своим местам: беременную учительницу обвинили в развращении, а Донни, став молодым папой, оказался в центре внимания телешоу. И хотя со временем парень повзрослел, жизнь подкинула ему новые испытания.

"Шпионка" (2015)

Сьюзан Купер — обычный аналитик ЦРУ, которая вдруг получает шанс на настоящую шпионскую миссию. Ее задача найти место сокрытия ядерной бомбы и спасти мир. Под прикрытием она оказывается у семьи погибшего торговца оружием и попадает в совершенно безумные ситуации.

"Голота" (2019)

Винни вырос в маленьком английском городке без матери, а отец был алкоголиком. Поэтому его жизнь сложилась не очень гладко, и он вместе с другом Диланом попадает в мелкие приключения. Ребята всегда попадают в курьезные ситуации, постоянно ломая планы и рискуя всем. И именно в этом фильме дружба и преданность становятся источником настоящего, доброго юмора.

"Вечер игр" (2024)

Молодой человек впервые знакомится с друзьями своей девушки во время их привычных вечерних игр. Он хочет произвести хорошее впечатление, но все идет наперекосяк, когда внезапно появляется бывший парень его избранницы.

