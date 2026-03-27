Комедії, що змушують сміятися навіть у поганий день

Фрагмент з фільму "Шпигунка". Кадр з відео

Якщо хочеться просто посміятися від душі і забути про всі турботи, тоді ці комедії точно для вас. Вони перевірені глядачами і критиками, і гарантовано піднімуть настрій навіть у найпохмуріший день.

Кращі комедії для вихідних

"Мій пацан" (2012)

В центрі сюжету цього фільму 12-річний Донні Бергер, який потрапляє у шалений вир юнацьких пригод. Закохавшись у свою сувору вчительку Мері МакГарікл, він навіть не думав про наслідки, насолоджуючись моментом. Але життя швидко розставило все по своїх місцях: вагітну вчительку звинуватили в розбещенні, а Донні, ставши молодим татом, опинився у центрі уваги телешоу. І хоча з часом хлопець подорослішав, життя підкинуло йому нові випробування.

"Шпигунка" (2015)

Сьюзан Купер — звичайна аналітикиня ЦРУ, яка раптом отримує шанс на справжню шпигунську місію. Її завдання знайти місце приховання ядерної бомби і врятувати світ. Під прикриттям вона опиняється у сім’ї загиблого торговця зброєю і потрапляє в абсолютно божевільні ситуації.

"Голота" (2019)

Вінні виріс у маленькому англійському містечку без матері, а батько був алкоголіком. Тому його життя склалося не дуже гладко, і він разом із другом Діланом потрапляє у дрібні пригоди. Хлопці завжди потрапляють у курйозні ситуації, постійно ламаючи плани і ризикуючи всім. І саме у цьому фільмі дружба і відданість стають джерелом справжнього, доброго гумору.

"Вечір ігор" (2024)

Молодий чоловік вперше знайомиться з друзями своєї дівчини під час їхніх звичних вечірніх ігор. Він хоче справити гарне враження, але все йде шкереберть, коли раптово з’являється колишній хлопець його обраниці.

