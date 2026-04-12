Главная Кино 4 увлекательных ромкома, заслуживающих 10 баллов в рейтинге

4 увлекательных ромкома, заслуживающих 10 баллов в рейтинге

Дата публикации 12 апреля 2026 07:58
4 лучших ромкома с высоким рейтингом: подборка фильмов о любви
Фрагмент из фильма "Обещать — еще не жениться". Кадр из видео

Найти действительно искреннюю романтическую комедию, которая не перегружена штампами, непросто. Часто фильмы этого жанра кажутся предсказуемыми: встреча-разлука-счастливый финал. Но есть кино, которое заставляет смеяться от души, чувствовать тепло и одновременно узнавать себя в героях.

Новини.LIVE подобрали несколько таких историй, которые критики и зрители оценили на отлично.

Лучшие ромкомы всех времен

"Один прекрасный день", 1996

Эта комедия начинается с хаоса. Двое уставших родителей, журналист Джек и архитектор Мелани, пытаются справиться с жизненными трудностями с утра: дети опаздывают на экскурсию, работа наваливается со всех сторон, а времени мало. Но именно этот день меняет все — обстоятельства заставляют их поддерживать друг друга, спасать из неловких ситуаций и постепенно открывать что-то новое в людях рядом.

Легкая, добрая история, которая напоминает, что иногда счастье приходит неожиданно, когда меньше всего этого ждешь.

"Это все она", 1999

Молодежная история, но с неожиданной глубиной. Зак — типичный старшеклассник, который все время в центре внимания. Его идеальные отношения с девушкой рушатся в один миг: измена и разрыв переворачивают его мир. Что делать дальше? Зак решает сделать из неприметной ученицы настоящую королеву школьного бала.

Фильм веселый, смешной, но в то же время напоминает, что настоящие изменения начинаются внутри нас, а не только во внешнем образе.

"Как избавиться от парня за 10 дней", 2003

Журналистка Энди ведет колонку, где дает женщинам советы по отношениям и всегда проверяет их на себе. Когда она решает исследовать тему "как оттолкнуть мужчину", ее выбор падает на Бена, который наоборот ставит перед собой задачу влюбить ее в себя за десять дней. Два человека с абсолютно противоположными целями попадают в ряд комичных ситуаций, а в процессе открывают нечто большее. Фильм легкий, остроумный и невероятно милый.

"Обещать — еще не жениться", 2009

Эта история о жизни молодых людей в Балтиморе. Все они ищут любовь: кто-то находит ее, кто-то переживает разрыв, а кто-то еще не понял, чего на самом деле хочет. Они разные, но их объединяет одно — стремление к счастью. Здесь нет штампов, есть обычные люди, их радости и ошибки, и ощущение, что у каждого из нас есть шанс на настоящие чувства.

Ранее мы писали о комедиях с легендарным актером Джимом Керри, которые стоит посмотреть. Фильмы с ним позволяют не только посмеяться, но и перенять какой-то важный жизненный урок.

Также Новини.LIVE сообщали об удачных комедиях от Netflix последних лет. В большинстве можно увидеть выдающихся актеров, которые стали украшением этих ярких историй.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
