4 найкращі ромкоми з високим рейтингом: добірка фільмів про кохання

4 захопливих ромкоми, що заслуговують на 10 балів у рейтингу
Знайти справді щиру романтичну комедію, яка не перевантажена штампами, непросто. Часто фільми цього жанру здаються передбачуваними: зустріч-розлука-щасливий фінал. Але є кіно, яке змушує сміятися від душі, відчувати тепло й водночас впізнавати себе у героях.
Новини.LIVE підібрали декілька таких історій, які критики й глядачі оцінили на відмінно.
Кращі ромкоми усіх часів
"Один чудовий день", 1996
Ця комедія починається з хаосу. Двоє втомлених батьків, журналіст Джек і архітектор Мелані, намагаються впоратися з життєвими труднощами зранку: діти запізнюються на екскурсію, робота навалюється з усіх боків, а часу мало. Та саме цей день змінює все — обставини змушують їх підтримувати один одного, рятувати з незручних ситуацій і поступово відкривати щось нове в людях поруч.
Легка, добра історія, яка нагадує, що інколи щастя приходить несподівано, коли найменше на це чекаєш.
"Це все вона", 1999
Молодіжна історія, але з несподіваною глибиною. Зак — типовий старшокласник, що весь час у центрі уваги. Його ідеальні стосунки з дівчиною руйнуються в одну мить: зрада й розрив перевертають його світ. Що робити далі? Зак вирішує зробити з непримітної учениці справжню королеву шкільного балу.
Фільм веселий, смішний, але водночас нагадує, що справжні зміни починаються всередині нас, а не лише в зовнішньому образі.
"Як позбутися хлопця за 10 днів", 2003
Журналістка Енді веде колонку, де дає жінкам поради щодо стосунків і завжди перевіряє їх на собі. Коли вона вирішує дослідити тему "як відштовхнути чоловіка", її вибір падає на Бена, який навпаки ставить перед собою завдання закохати її в себе за десять днів. Двоє людей з абсолютно протилежними цілями потрапляють у низку комічних ситуацій, а в процесі відкривають щось більше. Фільм легкий, дотепний і неймовірно милий.
"Обіцяти — ще не одружитись", 2009
Ця історія про життя молодих людей у Балтиморі. Всі вони шукають кохання: хтось знаходить його, хтось переживає розрив, а хтось ще не зрозумів, чого насправді хоче. Вони різні, але їх об’єднує одне — прагнення до щастя. Тут немає штампів, є звичайні люди, їхні радощі й помилки, і відчуття, що у кожного з нас є шанс на справжні почуття.
Читайте Новини.LIVE!