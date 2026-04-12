Головна Кіно 4 захопливих ромкоми, що заслуговують на 10 балів у рейтингу

4 захопливих ромкоми, що заслуговують на 10 балів у рейтингу

Дата публікації: 12 квітня 2026 07:58
4 найкращі ромкоми з високим рейтингом: добірка фільмів про кохання
Фрагмент з фільму "Обіцяти — ще не одружитись". Кадр з відео

Знайти справді щиру романтичну комедію, яка не перевантажена штампами, непросто. Часто фільми цього жанру здаються передбачуваними: зустріч-розлука-щасливий фінал. Але є кіно, яке змушує сміятися від душі, відчувати тепло й водночас впізнавати себе у героях. 

Новини.LIVE підібрали декілька таких історій, які критики й глядачі оцінили на відмінно.

Кращі ромкоми усіх часів

"Один чудовий день", 1996

Ця комедія починається з хаосу. Двоє втомлених батьків, журналіст Джек і архітектор Мелані, намагаються впоратися з життєвими труднощами зранку: діти запізнюються на екскурсію, робота навалюється з усіх боків, а часу мало. Та саме цей день змінює все — обставини змушують їх підтримувати один одного, рятувати з незручних ситуацій і поступово відкривати щось нове в людях поруч.

Легка, добра історія, яка нагадує, що інколи щастя приходить несподівано, коли найменше на це чекаєш.

"Це все вона", 1999

Молодіжна історія, але з несподіваною глибиною. Зак — типовий старшокласник, що весь час у центрі уваги. Його ідеальні стосунки з дівчиною руйнуються в одну мить: зрада й розрив перевертають його світ. Що робити далі? Зак вирішує зробити з непримітної учениці справжню королеву шкільного балу.

Фільм веселий, смішний, але водночас нагадує, що справжні зміни починаються всередині нас, а не лише в зовнішньому образі.

"Як позбутися хлопця за 10 днів", 2003

Журналістка Енді веде колонку, де дає жінкам поради щодо стосунків і завжди перевіряє їх на собі. Коли вона вирішує дослідити тему "як відштовхнути чоловіка", її вибір падає на Бена, який навпаки ставить перед собою завдання закохати її в себе за десять днів. Двоє людей з абсолютно протилежними цілями потрапляють у низку комічних ситуацій, а в процесі відкривають щось більше. Фільм легкий, дотепний і неймовірно милий.

"Обіцяти — ще не одружитись", 2009

Ця історія про життя молодих людей у Балтиморі. Всі вони шукають кохання: хтось знаходить його, хтось переживає розрив, а хтось ще не зрозумів, чого насправді хоче. Вони різні, але їх об’єднує одне — прагнення до щастя. Тут немає штампів, є звичайні люди, їхні радощі й помилки, і відчуття, що у кожного з нас є шанс на справжні почуття.

Раніше ми писали про комедії з легендарним актором Джимом Керрі, що варто подивитись. Фільми з ним дозволяють не лише посміятись, але й перейняти якийсь важливий життєвий урок.

Також Новини.LIVE повідомляли про вдалі комедії від Netflix останніх років. В більшості можна побачити видатних акторів, які стали прикрасою цих яскравих історій.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
