Найсмішніша комедія з ідеальним акторським складом: ви точно її бачили

Сцена з фільму "Ми — Міллери". Кадр з відео

Фільм "Ми — Міллери" — це та сама комедія, яку можна переглядати щоразу, коли хочеться просто розслабитися й добряче посміятися. У 2013 році режисер Роусон Маршалл Тербер випустив справжній хіт, де змішав кримінал, дорослий гумор і несподівано теплу сімейну історію, хоч і починається вона з чистої авантюри.

Сюжет крутиться навколо Девіда Кларка (Джейсон Судейкіс), який промишляє дрібною торгівлею травою. Коли справи йдуть шкереберть і він опиняється в боргах перед серйозним постачальником, Девід отримує "пропозицію, від якої неможливо відмовитися": перевезти величезну партію наркотиків через кордон.

Розуміючи, що самотній бородатий хлопець у фургоні — це ідеальна мішень для митників, він придумує геніальний план. Девід вирішує замаскуватися під типового американського туриста на відпочинку. Для цього він збирає "сім'ю" з випадкових людей:

Дружина: стриптизерка Роуз (Дженніфер Еністон), якій теж дуже потрібні гроші.

наївний і дикуватий сусідський хлопець Кенні (Вілл Поултер).

вулична відірва Кейсі (Емма Робертс).

Фільм чіпляє саме своєю абсурдністю. Ця четвірка, яка терпіти не може одне одного, змушена грати роль ідеальних Міллерів у тісному фургоні. Звісно, все йде не за планом: від зустрічей з реальними наркобаронами до безглуздих ситуацій з іншими туристами.

Кілька цікавих фактів про стрічку:

Хімія між Еністон і Судейкісом просто неймовірна, а Вілл Поултер після цієї ролі став справжньою зіркою (його "прорив року" на MTV був цілком заслуженим).

Над саундтреком до фільму працювали Людвіг Йоранссон та Теодор Шапіро, які додали драйву кожній сцені.

Тут багато гострих і часом вульгарних жартів, але вони прописані настільки вдало, що фільм вийшов чудовим.

Попри кримінальний підтекст, "Ми — Міллери" — це історія про те, як абсолютно різні та самотні люди раптом починають відчувати відповідальність одне за одного. Поступово фейкова родина стає для героїв реальнішою за їхнє справжнє життя.

Це ідеальний вибір для вечора, коли хочеться чогось легкого, динамічного і з гарантованим гарним настроєм після перегляду. Якщо ви досі не бачили сцену з павуком або танці Дженніфер Еністон, то час виправитися.

