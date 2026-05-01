Культовый фильм 90-х с Томом Крузом, о котором вспомнили спустя 30 лет

Том Круз в фильме. Кадр из видео

Бывает такое кино, где все настолько на своих местах, что даже через 30 лет оно лучше современных блокбастеров. "Несколько хороших парней" (1992) — как раз тот случай. Это не просто судебная драма, а настоящий эталон своего жанра, где идеально сошлись сценарий, режиссура и актерский кураж.

Редакция Новини.LIVE расскажет больше об этой истории.

Почему стоит посмотреть "Несколько хороших парней" с Томом Крузом

Сюжет построен вокруг смерти солдата на военной базе. Двух морпехов обвиняют в убийстве товарища, и на их защиту становится молодой адвокат Дэниел Каффи (Том Круз). Сначала он кажется легкомысленным парнем, который хочет просто быстренько закрыть дело и пойти играть в бейсбол. Но благодаря давлению героини Деми Мур, Каффи начинает копать глубже.

Главный вопрос: была ли это роковая случайность, или солдаты просто выполняли тайный приказ "сверху"?

Глядя на титры, понимаешь, что провал был просто невозможен:

Читайте также:

Актеры: Том Круз здесь еще совсем молодой, но уже невероятно харизматичный. Деми Мур идеально вписалась в образ принципиальной юристки. Но настоящее "украшение" этого фильма — это Джек Николсон. Его полковник Джессеп — это воплощение самоуверенной и опасной власти. Каждая минута с ним в кадре держит в таком напряжении, что забываешь дышать.

Том Круз здесь еще совсем молодой, но уже невероятно харизматичный. Деми Мур идеально вписалась в образ принципиальной юристки. Но настоящее "украшение" этого фильма — это Джек Николсон. Его полковник Джессеп — это воплощение самоуверенной и опасной власти. Каждая минута с ним в кадре держит в таком напряжении, что забываешь дышать. Сценарий: Это был дебют Аарона Соркина, который позже подарит нам "Социальную сеть". Диалоги в фильме — это отдельное искусство. Они острые, быстрые и настолько меткие, что их и сегодня разбирают на цитаты.

Режиссура: Роб Райнер в то время уже снял такие хиты как "Мизери" и "Когда Гарри встретил Салли", поэтому он точно знал, как выжать из актеров максимум эмоций.

Удивительно, но имея четыре номинации на "Оскар", фильм не забрал ни одной статуэтки. Многие до сих пор считают несправедливым, что Николсон тогда остался без награды, хотя конкуренция с Джином Хэкменом была ожесточенной. Однако время — лучший судья. Фильм не стал "музейным экспонатом", его хочется пересматривать и сегодня.

Если вы ищете интеллектуальный детектив, где конфликт строится не на стрельбе, а на столкновении характеров и идей — это однозначно ваш выбор. Не упускайте возможности посмотреть эту классику, она того стоит.

